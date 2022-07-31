31 Июля 2022 20:15

Ущерб от пожаров в Жамбылской области составил 66,5 млн тенге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Частный сектор продолжает оставаться основным источником пожаров в Жамбылской области, а нарушения техники безопасности – основной причиной возникновения разрушительной огненной стихии. В департаменте по ЧС Жамбылской области проанализировали данные о пожарах этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 6 месяцев 2022 года зарегистрировано 305 производственных и бытовых пожаров, в 2021 году было 302. В ходе пожаров этого года пострадали 10 человек, а в 2021 году – 22, уменьшение в 2,2 раза. В том числе погибли четверо в этом году, в прошлом – 14. Материальный ущерб от пожаров составил 66,5 млн тенге. В минувшем году эта цифра была гораздо меньше – 14,7 млн тенге», - сообщил руководитель управления гражданской обороны ДЧС Жамбылской области Руслан Шариев.

По словам спикера, основной причиной пожаров является нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования (62%), неосторожное обращение населения с огнем (15%), нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей (8%). Детская шалость с огнем составила 6% от общего числа причин пожаров и поджоги - 5%.

«В отношении виновных лиц, допустивших пожары, наложено 236 административных взысканий, в минувшем году было 244. Из них 36 денежных штрафов на общую сумму 972 тыс. 502 тенге. В прошлом 2020 году нарушители заплатили 402 тыс. 546 тенге», - сообщил спикер.

Основными объектами возникновения пожаров в Жамбылской области продолжает оставаться жилой сектор.

«Значительная часть всех пожаров - около 65% - происходит в жилом секторе. Еще 20% от числа всех пожаров приходится на автотранспортные средства», - сообщил руководитель управления гражданской обороны ДЧС Жамбылской области Руслан Шариев.



