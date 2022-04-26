РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:37, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Ущерб от лесных пожаров в прошлом году составил 6,3 млрд тенге

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 750 лесных пожаров произошло в стране в прошлом году. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общая площадь государственного лесного фонда страны составляет 30,0 млн га, из которых 24,6% относятся к ведению министерства, а остальные 74,7% закреплены за акиматами», - сообщил Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    По его словам, в 2021 году на территории гослесфонда произошел 751 случай лесных пожаров на площади 167,4 тыс. га. Ущерб составил 6,3 млрд тенге.

    «Наиболее крупные лесные пожары зафиксированы на территории лесных и природоохранных учреждений Костанайской и Алматинской областей», - заключил министр.


    Теги:
    Пожар Финансы Экология Минэкологии Происшествия
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!