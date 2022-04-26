Ущерб от лесных пожаров в прошлом году составил 6,3 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 750 лесных пожаров произошло в стране в прошлом году. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая площадь государственного лесного фонда страны составляет 30,0 млн га, из которых 24,6% относятся к ведению министерства, а остальные 74,7% закреплены за акиматами», - сообщил Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

По его словам, в 2021 году на территории гослесфонда произошел 751 случай лесных пожаров на площади 167,4 тыс. га. Ущерб составил 6,3 млрд тенге.

«Наиболее крупные лесные пожары зафиксированы на территории лесных и природоохранных учреждений Костанайской и Алматинской областей», - заключил министр.