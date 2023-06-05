Ущерб от лесных пожаров посчитали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали 14 лесных пожаров на площади свыше 57 га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбута Исманова, ущерб от лесных пожаров составил 3,8 млн тенге.

«Причинами стали сельхозпал, возгорания от автомобильных дорог, обрыв линии электропередач и неконтролируемое сжигание травянистой растительности и пожнивных остатков. Установлено одно виновное лицо. Материалы по всем пожарам направлены в отделы ЧС районов», - проинформировал Исманов.

Он напомнил, что действует запрет сжигания стерни и пожнивных остатков на сельскохозяйственных полях, травянистой растительности в степи, на пастбищах и сенокосах. В период высокой пожарной опасности ограничено проведение лесохозяйственных работ на территории государственного лесного фонда.

«Лесные хозяйства региона укомплектованы 25 пожарными автомашинами, 16 лесными пожарными станциями, 88 тракторами, патрульными автомобилями и пожарными ёмкостями, средствами радиосвязи. Функционируют 16 интерактивных систем видеонаблюдения за лесным фондом», - отметил Исманов.

Он добавил, что с наступлением пожароопасного сезона организовали дежурство и установили 55 постов наблюдения, привели в готовность технику. Патрулируют места в лесах, где привыкли отдыхать североказахстанцы.

«Нарушение требований пожарной безопасности влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (34 500 тенге). В случае пожара налагается штраф в размере 25 МРП (86 250 тенге). С начала года за нарушения правил пожарной безопасности на территории лесного фонда оформили 19 протоколов и наложили штрафов на 353 тыс тенге», - сказал Бейбут Исманов.