Ущерб фермерам от сайгаков государство пока не будет восстанавливать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева спросили о том, как ведомство намерено помогать фермерам, пострадавшим от жизнедеятельности сайгаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если нет законодательной базы, мы никак помочь не можем. Сейчас нормативно-правовая база готовится, мы разделили ответственность, совещались с Министерством экологии и природных ресурсов», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах Правительства.

По его словам, даже в случае крупных убытков, нанесенных дикими животными, фермерам ничего не будут восстанавливать.

«Пока не будет нормативно-правовой базы, ничего возмещаться не будет. Мы сейчас работаем над тем, чтобы законодательно заложить основу», - добавил министр.