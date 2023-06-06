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Ущерб фермерам от сайгаков государство пока не будет восстанавливать

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Июня 2023, 13:14
Ущерб фермерам от сайгаков государство пока не будет восстанавливать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева спросили о том, как ведомство намерено помогать фермерам, пострадавшим от жизнедеятельности сайгаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если нет законодательной базы, мы никак помочь не можем. Сейчас нормативно-правовая база готовится, мы разделили ответственность, совещались с Министерством экологии и природных ресурсов», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах Правительства.

По его словам, даже в случае крупных убытков, нанесенных дикими животными, фермерам ничего не будут восстанавливать.

«Пока не будет нормативно-правовой базы, ничего возмещаться не будет. Мы сейчас работаем над тем, чтобы законодательно заложить основу», - добавил министр.


Правительство РК   Сельское хозяйство   Животные   Природа   Сайгак  
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