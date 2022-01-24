Ущерб экономике Германии от пандемии превысил 300 млрд евро

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Потери добавленной стоимости за время пандемии в ФРГ составляют около 350 миллиардов евро, подсчитали экономисты в Кельне. Исправить это поможет лишь сильный экономический рост, передает МИА Казинформ« со ссылкой на dw.com.

Пандемия нанесла огромный ущерб экономике ФРГ за прошедшие два года. Потери добавленной стоимости за время пандемии в Германии составляют около 350 миллиардов евро, следует из анализа Института немецкой экономики в Кельне (IW), выдержки из которого в воскресенье, 23 января, приводит агентство dpa.

Согласно экспертной оценке IW, значительная доля этих потерь относится к частному потреблению, сократившемуся, среди прочего, от локдаунов. Несмотря на то, что ВВП Германии к концу 2022 года может вновь достичь того уровня, что был до начала пандемии, даже в этом случае в экономической продуктивности будет оставаться «заметная лакуна», которой бы не было, если бы не было пандемии, говорится в аналитической записке.

«Только при условии сильного экономического роста в ближайшие несколько лет станет возможно шаг за шагом ликвидировать провалы в добавленной стоимости и доходах, вызванные пандемией», - подчеркивается в документе.

В текущем году правительство Германии рассчитывает на относительно небольшой экономический рост и увеличение ВВП до 3,6 процента. В 2021 году рост ВВП составил 2,7%, что было улучшением по сравнению с провалом 2020 года, напоминает dpa.

Инфляция достигла почти 30-летнего максимума

Ранее, 19 января, Федеральное статистическое ведомство сообщало, что инфляция в Германии достигла максимального уровня за почти 30 лет - цены на товары и услуги выросли в декабре 2021-го в среднем на 5,3% по сравнению с тем же месяцем 2020-го, что является самым высоким показателем с 1992 года.