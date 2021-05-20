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Ущелье в Алматинской области завалили мусором: полиция ищет нарушителей

20 Мая 2021 17:48
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Ущелье в Алматинской области завалили мусором: полиция ищет нарушителей

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Неизвестные завалили мусором ущелье Кок-лай-сай в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ряде СМИ ранее появилась информация о том, что данное ущелье утопает в бытовых и строительных отходах. По словам местных жителей, свалка появилась несколько лет назад, когда рядом вырос поселок.

Между тем в акимате сельского округа прокомментировали ситуацию.

«Акиматом Райымбекского сельского округа 19 мая текущего года был организован сбор и вывоз ТБО вдоль дороги дачи «Кок-лай-сай». Участковые инспекторы проводят рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей», - сообщили в акимате Карасайского района.



Иллюстративное фото
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#Алматинская область   #Экология   #Другие государственные органы   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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