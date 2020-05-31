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Усатая синица впервые за 100 лет поселилась в окрестностях Семея

31 Мая 2020 19:19
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Усатая синица впервые за 100 лет поселилась в окрестностях Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В окрестностях Семея удалось сфотографировать редкую птицу – усатую синицу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Местный фотограф Андрей Куряшкин рассказал, что сделал уникальный снимок в 15 километрах от города в районе реки Мукур.

«Это орнитологическая находка! Вторая задокументированная встреча этой птички в Семипалатинске. Её видели первый раз зимой в 1926 году, и этот факт был зафиксирован известным ученым Виктором Селевиным, который жил в нашем городе. Вообще, это птица у нас не обитает и даже пролетом не бывает», - рассказал А.Куряшкин.


При этом фотограф отметил, что в окрестностях города гнездится целая стая усатых синиц.

«Я думаю, что зима у нас была теплая, весна ранняя, и вот усатая синица решила у нас остановится. Это глобальное потепление, которое влияет и на наш регион», - добавил фотограф.


К слову, в коллекции А.Куряшкина огромное количество уникальных фотоснимков птиц, которые обитают в Восточном Казахстане.


Фото: А.Куряшкин


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Экология,
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Автор:

Орал Ерланулы

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