Усатая синица впервые за 100 лет поселилась в окрестностях Семея
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В окрестностях Семея удалось сфотографировать редкую птицу – усатую синицу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Местный фотограф Андрей Куряшкин рассказал, что сделал уникальный снимок в 15 километрах от города в районе реки Мукур.
«Это орнитологическая находка! Вторая задокументированная встреча этой птички в Семипалатинске. Её видели первый раз зимой в 1926 году, и этот факт был зафиксирован известным ученым Виктором Селевиным, который жил в нашем городе. Вообще, это птица у нас не обитает и даже пролетом не бывает», - рассказал А.Куряшкин.
При этом фотограф отметил, что в окрестностях города гнездится целая стая усатых синиц.
«Я думаю, что зима у нас была теплая, весна ранняя, и вот усатая синица решила у нас остановится. Это глобальное потепление, которое влияет и на наш регион», - добавил фотограф.
К слову, в коллекции А.Куряшкина огромное количество уникальных фотоснимков птиц, которые обитают в Восточном Казахстане.
Фото: А.Куряшкин
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