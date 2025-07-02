USAID официально прекращает реализацию иностранной помощи c 1 июля

В ходе тщательного анализа администрацией тысяч программ и более 715 млрд долларов расходов с поправкой на инфляцию за десятилетия стало очевидно, что Агентство США по международному развитию (USAID) в большинстве случаев не способствовало интересам Америки, отмечается в заявлении Госдепартамента США.

В сообщении отмечается неэффективное использование USAID неограниченного бюджета налогоплательщиков США десятилетиями, которое вместо того, чтобы усилить американское влияние, привело к росту антиамериканских настроений.

На мировой арене страны, которые больше всех получали американскую помощь, обычно не отвечали взаимностью.

Например, в 2023 году страны Африки к югу от Сахары голосовали вместе с Соединенными Штатами только в 29% случаев по важным резолюциям в ООН, несмотря на получение 165 млрд долларов с 1991 года. За тот же период более 89 млрд долларов, инвестированных в Ближний Восток и Северную Африку, оставили США с более низким рейтингом благоприятствования, чем Китай. Расходы агентства в размере 9,3 млрд долларов в секторе Газа и на Западном берегу с 1991 года, среди бенефициаров которых были союзники ХАМАС, вызвали недовольства, а не благодарность по отношению к США.

Единственными, кто жил хорошо, были руководители бесчисленных НПО, финансируемые американскими налогоплательщиками.

— Получатели заслуживают знать, что предоставленная им помощь — это не подачка неизвестной НПО, а инвестиция американского народа, — отмечается в документе.

Госдепартамент отмечает, что «эта эпоха неэффективности официально подошла к концу. При администрации Трампа у нас наконец-то появится миссия по иностранному финансированию в Америке, которая будет отдавать приоритет нашим национальным интересам».

— Американцы не должны платить налоги, чтобы финансировать несостоявшиеся правительства в далеких странах. В дальнейшем американская помощь будет адресной и ограниченной по времени. Мы будем отдавать предпочтение тем странам, которые продемонстрировали как способность, так и готовность помогать себе, и направим наши ресурсы в те области, где они могут иметь эффект мультипликатора и катализировать устойчивый частный сектор, включая американские компании, и мировые инвестиции. Теперь будут в приоритете торговля, а не помощь, возможности, а не зависимость, инвестиции, а не содействие. Для американцев и многих людей во всем мире 1 июля ознаменует начало новой эры глобального партнерства, мира, инвестиций и процветания, — отмечается в заявлении Госдепартамента США.

Ранее сообщалось, что Государственный секретарь Марко Рубио отдал приказ об увольнении всех сотрудников USAID за рубежом