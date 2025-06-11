Рубио отдал приказ об увольнении всех сотрудников USAID за рубежом

Рубио поручил посольствам придерживаться плана министерства «по упразднению всех зарубежных должностей USAID» к 30 сентября.

Госдепартамент возьмет на себя программы иностранной помощи USAID.

Федеральный судья временно заблокировал указ президента Дональда Трампа о массовых увольнениях в нескольких федеральных агентствах, включая Государственный департамент, и истцы утверждают, что план реорганизации Рубио, по-видимому, нарушает судебное предписание.

Увольнение всех оставшихся сотрудников USAID за рубежом является одним из последних шагов по уничтожению американского агентства и увольнению более 10 тысяч его сотрудников и подрядчиков администрацией Трампа и Департаментом эффективности правительства (DOGE).

Ранее сообщалось, что девять НПО получили финансирование от USAID за 6 лет в Казахстане.