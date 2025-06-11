Рубио отдал приказ об увольнении всех сотрудников USAID за рубежом
Государственный секретарь Марко Рубио приказал посольствам США по всему миру принять меры по увольнению всех оставшихся сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на ABC News.
Рубио поручил посольствам придерживаться плана министерства «по упразднению всех зарубежных должностей USAID» к 30 сентября.
Госдепартамент возьмет на себя программы иностранной помощи USAID.
Федеральный судья временно заблокировал указ президента Дональда Трампа о массовых увольнениях в нескольких федеральных агентствах, включая Государственный департамент, и истцы утверждают, что план реорганизации Рубио, по-видимому, нарушает судебное предписание.
Увольнение всех оставшихся сотрудников USAID за рубежом является одним из последних шагов по уничтожению американского агентства и увольнению более 10 тысяч его сотрудников и подрядчиков администрацией Трампа и Департаментом эффективности правительства (DOGE).
Ранее сообщалось, что девять НПО получили финансирование от USAID за 6 лет в Казахстане.