Усадили друг на друга: на условия подвоза детей к школе жалуются жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители населенных пунктов Красный яр и Желяково Кызылжарского района Северо-Казахстанской области пожаловались на условия подвоза детей к школам. Родителей беспокоит плачевное состояние «Газели», на которой ребятишек возят за знаниями в соседние села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой крик души сельчане разместили в социальных сетях. Видимо, в надежде хотя бы таким образом обратить внимание ответственных чиновников на проблему.

«... нам уже не один год обещают дать хороший автобус, пока дети ездят на старом развалившем автобусе с лысой резиной, который вообще сейчас находится на ремонте. Взамен нам дали «Газель» на 12 мест, списанную причем (была комиссия, ее списали) детей у нас 24: школьники + малыши мини-центра. Сегодня просто в прямом смысле мы их впихали в эту «Газель», усадили друг на друга, притом что им ещё ехать по разбитой дороге, заезжать в несколько сел, держаться не за что детям. Сопровождающего тоже нет... Просто не описать словами все наши страхи за детей, не дай бог что случится, кто будет за все отвечать», - пишут сельчане.

По их словам, акимат Кызылжарского района знает о ситуации, но действенных мер не принимает.

Сообщение в социальной сети прокомментировал районный отдел образования. В максимально коротком комментарии госоргана нет четкого ответа на вопросы родителей, волнующихся за безопасность своих детей.

«Подвоз детей из с. Красный Яр и с.Желяково производится на автобусе ПАЗ 32054, который на данный момент находится на ремонте. С 4 по 11 сентября будет совершен подвоз детей в два рейса на «Газели» (12 мест) – 1 рейс - учащиеся старшего звена – с.Красный яр (4 учащихся), с. Желяково (6 учащихся), 1 сопровождающий, 2 рейс - учащиеся младшего звена – с.Красный яр (3 учащихся), с. Желяково (1 учащийся в Вагулинскую СШ), 7 учащихся ( в Красноярскую СШ)», - ответил на публикацию райотдел.

18 августа на заседании акимата руководитель управления образования Назир Жашибеков сообщал, что для подвоза детей подготовили 158 школьных автобусов.

Буквально перед началом учебного года приобрели еще 29 новых автобусов, которые отправили по районам.

Всего по области около 2,7 тысячи детей нуждаются в подвозе к школам. Из них почти 1,7 тысячи ребятишек подвозят к школам ежедневно, 1 тысячи – еженедельно.