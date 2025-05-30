Урсуле фон дер Ляйен вручена премия Карла Великого

Международная премия имени Карла Великого — престижная европейская награда за вклад в объединение Европы. Присуждается ежегодно с 1950 года германским городом Ахен. Названа в честь Карла Великого, основателя Франкской империи, управлявшего государством из Ахена. Традиционно вручается на праздник Вознесения на церемонии в Коронационном зале ратуши Ахена.

Выступая с торжественной речью, канцлер ФРГ Ф.Мерц заявил: «Вы придаете Европе голос в мире, европейский голос», и заверил, что Германия продолжит укреплять и защищать Европу.

Евросоюз был успешным проектом мира внутри Европы, и теперь Европа должна стать проектом мира во внешней политике, подчеркнул он.

— Наша историческая задача — сделать Европу настолько сильной, чтобы она могла восстановить мир на нашем континенте и обеспечить свободу в долгосрочной перспективе. Германия готова решительно двигаться вперед в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнёрами и соседями при выполнении этой задачи, — отметил канцлер ФРГ.

Комитет премии Карла Великого отметил заслуги У.Ляйен в борьбе с пандемией коронавируса и в продвижении «зеленой сделки» ЕС — комплекса мер, с помощью которых Европейский союз намерен к 2050 году добиться климатической нейтральности.

— Европейская модель жизни, основанная на свободе, мире, демократии и процветании, находится под угрозой. Мировой порядок меняется, и Европа должна действовать. Урсула фон дер Ляйен — человек, который отвечает за эту стратегическую задачу Европейского союза и решает ее, — подчеркнули представители премии, оглашая свое решение.

66-летняя Урсула фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию с 2019 года. В июле 2024 года она была переизбрана на второй срок, получив поддержку от Европейской народной партии (ЕНП), которая осталась крупнейшим политическим блоком в Европарламенте, несмотря на успех крайне правых на июньских выборах. В программе фон дер Ляйен говорилось об укреплении экономики и обороноспособности ЕС, дальнейшей поддержке Украины и ужесточении миграционной политики.

В то же время в текущем месяце Суд Европейского союза вынес решение в отношении главы Еврокомиссии У.Ляйен, в соответствии с которым обязал главу исполнительного органа раскрыть переписку с гендиректором Pfizer о закупке вакцин в период пандемии COVID-19.