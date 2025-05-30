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    02:00, 30 Май 2025 | GMT +5

    Урсуле фон дер Ляйен вручена премия Карла Великого

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен награждена премией Карла Великого за заслуги в борьбе с пандемией коронавируса и в продвижении «зеленой сделки» Евросоюза, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Урсула фон дер Ляйен
    Фото: commissioners.ec.europa.eu

    Международная премия имени Карла Великого — престижная европейская награда за вклад в объединение Европы. Присуждается ежегодно с 1950 года германским городом Ахен. Названа в честь Карла Великого, основателя Франкской империи, управлявшего государством из Ахена. Традиционно вручается на праздник Вознесения на церемонии в Коронационном зале ратуши Ахена.

    Выступая с торжественной речью, канцлер ФРГ Ф.Мерц заявил: «Вы придаете Европе голос в мире, европейский голос», и заверил, что Германия продолжит укреплять и защищать Европу.

    Евросоюз был успешным проектом мира внутри Европы, и теперь Европа должна стать проектом мира во внешней политике, подчеркнул он.

    — Наша историческая задача — сделать Европу настолько сильной, чтобы она могла восстановить мир на нашем континенте и обеспечить свободу в долгосрочной перспективе. Германия готова решительно двигаться вперед в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнёрами и соседями при выполнении этой задачи, — отметил канцлер ФРГ.

    Комитет премии Карла Великого отметил заслуги У.Ляйен в борьбе с пандемией коронавируса и в продвижении «зеленой сделки» ЕС — комплекса мер, с помощью которых Европейский союз намерен к 2050 году добиться климатической нейтральности.

    — Европейская модель жизни, основанная на свободе, мире, демократии и процветании, находится под угрозой. Мировой порядок меняется, и Европа должна действовать. Урсула фон дер Ляйен — человек, который отвечает за эту стратегическую задачу Европейского союза и решает ее, — подчеркнули представители премии, оглашая свое решение.

    66-летняя Урсула фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию с 2019 года. В июле 2024 года она была переизбрана на второй срок, получив поддержку от Европейской народной партии (ЕНП), которая осталась крупнейшим политическим блоком в Европарламенте, несмотря на успех крайне правых на июньских выборах. В программе фон дер Ляйен говорилось об укреплении экономики и обороноспособности ЕС, дальнейшей поддержке Украины и ужесточении миграционной политики.

    В то же время в текущем месяце Суд Европейского союза вынес решение в отношении главы Еврокомиссии У.Ляйен, в соответствии с которым обязал главу исполнительного органа раскрыть переписку с гендиректором Pfizer о закупке вакцин в период пандемии COVID-19.

    Теги:
    Коронавирус в мире Евросоюз ЕС Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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