Суд ЕС вынес решение в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

В среду Суд Европейского союза (CJEU) вынес резонансное решение в деле с участием У.Ляйен. Так, судебной орган Евросоюза отменил решение по доступу к переписке главы Еврокомиссии с гендиректором фармацевтической компании «Pfizer» Альбертом Бурлой.

Ранее американская газета «The New York Times» подавала запрос на публикацию текстовых сообщений (смс), где якобы обсуждалась крупная сделка по закупке вакцин от COVID-19. Таблоид подал иск в 2023 году, заявив, что У.Ляйен необоснованно отказала в публикации данных смс.

Ситуация вокруг сообщений, которые были связаны со сделкой по вакцинам стоимостью 35 млрд евро, вызвала обвинения в адрес Еврокомиссии в секретности и институциональной непрозрачности.

- Это решение, вероятно, вызовет значительную политическую реакцию, усиливает растущие опасения по поводу крайне централизованного стиля руководства У.Ляйен - , пишет издание Euractiv.

В заявлении Суда ЕС говорится, что американской газете «удалось опровергнуть предположение» о том, что сами тексты не были ни заархивированы, ни сохранены, которое Еврокомиссия выдвинула, чтобы частично оправдать свой отказ передать тексты.