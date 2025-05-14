Суд ЕС вынес решение в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
Суд обязал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен раскрыть переписку с гендиректором Pfizer о закупке вакцин в период пандемии COVID-19, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
В среду Суд Европейского союза (CJEU) вынес резонансное решение в деле с участием У.Ляйен. Так, судебной орган Евросоюза отменил решение по доступу к переписке главы Еврокомиссии с гендиректором фармацевтической компании «Pfizer» Альбертом Бурлой.
Ранее американская газета «The New York Times» подавала запрос на публикацию текстовых сообщений (смс), где якобы обсуждалась крупная сделка по закупке вакцин от COVID-19. Таблоид подал иск в 2023 году, заявив, что У.Ляйен необоснованно отказала в публикации данных смс.
Ситуация вокруг сообщений, которые были связаны со сделкой по вакцинам стоимостью 35 млрд евро, вызвала обвинения в адрес Еврокомиссии в секретности и институциональной непрозрачности.
- Это решение, вероятно, вызовет значительную политическую реакцию, усиливает растущие опасения по поводу крайне централизованного стиля руководства У.Ляйен - , пишет издание Euractiv.
В заявлении Суда ЕС говорится, что американской газете «удалось опровергнуть предположение» о том, что сами тексты не были ни заархивированы, ни сохранены, которое Еврокомиссия выдвинула, чтобы частично оправдать свой отказ передать тексты.
- Регламент ЕС о доступе к документам, лежащий в основе судебного разбирательства, требует от Комиссии предоставить «заслуживающие доверия объяснения, позволяющие общественности и Суду понять, почему эти документы не могут быть найдены, - продолжил суд.