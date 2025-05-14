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    17:06, 14 Май 2025 | GMT +5

    Суд ЕС вынес решение в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

    Суд обязал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен раскрыть переписку с гендиректором Pfizer о закупке вакцин в период пандемии COVID-19, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия раиси этиб қайта сайланди STRASBURG. Kazinform - Бугун Страсбургда Европарламент Урсула фон дер Ляйенни Еврокомиссия раиси лавозимига қайта сайлади, дея хабар беради Кazinform агентлиги мухбири. Яширин овоз бериш жараёнида Европарламент У.Ляйенни 401 овоз билан сайлади. Бу унинг Еврокомиссия раиси сифатидаги иккинчи муддати бўлади. У биринчи марта 2019 йил июль ойида Европарламент депутати этиб сайланган. Айни пайтда парламент 719 депутатдан иборат, шунинг учун зарур бўлган кўпчилик 360 овозни ташкил этди. Овоз бериш қоғозли бюллетенлардан фойдаланган ҳолда яширин овоз бериш йўли билан ўтказилди. 401 депутат ёқлаб, 284 нафари қарши овоз берди, 22 нафар бюллетень эса бўш ёки яроқсиз эди. Овоз бериш арафасида Урсула фон дер Ляйен Европарламент аъзолари билан бўлиб ўтган мунозарада келгуси беш йил учун сиёсий устуворликларини тақдим этди. Кейинги қадамлар: Комиссиянинг сайланган раиси энди Европа Иттифоқига аъзо давлатларнинг давлат ёки ҳукумат раҳбарларига Европа комиссарлари лавозимларига ўз номзодларини кўрсатишни таклиф қилган расмий хатлар юборади. Кейин парламент тегишли қўмиталарда номзодлар бўйича эшитувлар ташкил қилади. Кейин парламент комиссарлар кенгашининг тўлиқ таркибини тасдиқлаши керак.
    Фото: primeminister.kz

    В среду Суд Европейского союза (CJEU) вынес резонансное решение в деле с участием У.Ляйен. Так, судебной орган Евросоюза отменил решение по доступу к переписке главы Еврокомиссии с гендиректором фармацевтической компании «Pfizer» Альбертом Бурлой.

    Ранее американская газета «The New York Times» подавала запрос на публикацию текстовых сообщений (смс), где якобы обсуждалась крупная сделка по закупке вакцин от COVID-19. Таблоид подал иск в 2023 году, заявив, что У.Ляйен необоснованно отказала в публикации данных смс.

    Ситуация вокруг сообщений, которые были связаны со сделкой по вакцинам стоимостью 35 млрд евро, вызвала обвинения в адрес Еврокомиссии в секретности и институциональной непрозрачности.

    - Это решение, вероятно, вызовет значительную политическую реакцию, усиливает растущие опасения по поводу крайне централизованного стиля руководства У.Ляйен - , пишет издание Euractiv.

    В заявлении Суда ЕС говорится, что американской газете «удалось опровергнуть предположение» о том, что сами тексты не были ни заархивированы, ни сохранены, которое Еврокомиссия выдвинула, чтобы частично оправдать свой отказ передать тексты.

    - Регламент ЕС о доступе к документам, лежащий в основе судебного разбирательства, требует от Комиссии предоставить «заслуживающие доверия объяснения, позволяющие общественности и Суду понять, почему эти документы не могут быть найдены, - продолжил суд.

     

    Теги:
    Евросоюз Суды ЕС Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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