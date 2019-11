Уроженка Караганды стала актрисой в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16-летняя Стелла Смит, уроженка Караганды, снялась в сериале «Черная молния» (Black Lightning), транслируемый на канале The CW, основанный на одноимённом персонаже комиксов DC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BaigeNews.kz.

У нее роль подростка Грейс в третьем сезоне сериала, который стартовал в октябре. Грейс в будущем станет женщиной, обладающей сверхсилой. Взрослую Грейс в сериале играет Шанталь Тьюи.

Сериал рассказывает о жизни Чёрной молнии,супергероя в отставке, который возвращается к геройской жизни и его влиянии на жизнь своей семьи.

Это не первая ее роль в кино: с самого детства девочка снимается в рекламе, первая роль у нее была в фильме «Девочка и ее зомби» (A girl and her zombie) и фильмах.

В биографии Стеллы Смит указано, что она является азиатско-американской актрисой, известная по роли в фильме Black Lightning, также в 2020 году на экраны выйдет фильм с ее участием Stargirl.

Также в копилке юной актрисы работы в короткометражных фильмах Dekiru: The Three Stones (2017),Pajama Warfare (2017), A Girl and Her Zombie (2016), Crimes and Mister Meanors (2015), Test Group (2015), Doritos: The Fundraiser II (2014),The Games That Children Play (2014), Headed South for Christmas (2013), Secured Tightly (2013).





За Стеллой Смит в Караганду Либерти и Лаура Смит приехали из США. Стелла является их единственным ребенком, которую суд Казахстана разрешил удочерить в марте 2004 года в восьмимесячном возрасте.









Либерти и Лаура Смит называют день, когда они стали родителями – лучшим днем в своей жизни.

В Казахстане ее звали по-другому, Лаура и Либерти назвали ее в честь персонажа Стеллы Ковальски из «Трамвая Желание», как будто предвидя, что дочь выберет актерскую стезю.





Стелла начала работать моделью в детстве. Мать и отец девочки старались вложить в девочку по максимуму. С малых лет она проявила артистичность, и они водили дочь на курсы актерского мастерства для осуществления ее мечты – стать актрисой.

Одна из первых ее работ – съемка в рекламе сети пиццерии Stevie B’s, в то время ей было 8 лет. К слову, рекламный постер с ее фото до сих пор используется братьями Стеви, которые ведут свой бизнес с 1996 года.

Американка с казахскими корнями подписала контракт с агентствами Paradigm Talent Agency и Cohen Entertainment.

В сентябре Стелла стала членом SAG-AFTRA, крупнейшего союза работников индустрии развлечений и СМИ. Членами SAG-AFTRA являются 160 000 человек, медиа- и кинопрофессионалов США.