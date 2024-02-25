Уроженка Ирана победила на конкурсе «Мисс Германия»

Апаме Шёнауэр (Apameh Schönauer) - 39-летняя женщина-архитектор с иранскими корнями, живущая в Берлине, - победила на конкурсе «Мисс Германия» (Miss Germany), итоги которого подвели в городе Руст федеральной земли Баден-Вюртемберг, вечером в субботу, 24 февраля. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на dw.com.

Как заявила Шёнауэр, которая родилась в Тегеране, но живет в Германии с шестилетнего возраста, она намерена поддерживать молодых женщин с миграционными корнями. В ходе конкурса мать двоих детей не раз подчеркивала свою приверженность борьбе за права женщин с фокусом на ситуации в Иране, отмечает агентство dpa.

Указывается, что победительница конкурса Miss Germany получит награду Female Leader Award, денежная часть которой составляет 25 000 евро.

По данным организаторов, заявку на участие в конкурсе подали 15 000 женщин. В финале Шёнауэр удалось обойти восемь соперниц. На этот раз возрастное ограничение (39 лет) отменили. Самой старшей участнице финала - жительнице Гамбурга Миньон Коволлик (Mignon Kowollik) - 42 года.

За последние годы конкурс Miss Germany изменил свою концепцию. Ранее участницам нужно было проходить по подиуму в бикини. С 2019 года, однако, во главу угла поставили личные качества женщин, а также их «готовность проявить ответственность». Победительнице больше не надевают корону, однако лента через плечо сохранилась.

СМИ обращают внимание на различные профили финалисток текущего года. Так, 31-летняя баварка Тамара Шваб (Tamara Schwab) призналась, что вот уже два с половиной года живет с пересаженным сердцем. А 28-летняя Кристина Модржеевски (Christina Modrzejewski) из города Динслакен федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия страдает от аутоиммунного заболевания и вынуждена пользоваться в быту инвалидным креслом и ортезами.