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Урожайность снизилась в одном из районов ВКО из-за погодных условий

11 Ноября 2020 14:36
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Урожайность снизилась в одном из районов ВКО из-за погодных условий

ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ - В Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области из-за погодных условий снизилась урожайность озимых зерновых и ранних яровых культур, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

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Основные экономические показатели Шемонаихинского района за этот год имеют положительную динамику за исключением результатов по сельскому хозяйству. Причина этому – засуха весной и в начале лета.

Как рассказал в ходе пресс-конференции аким Шемонаихинского района Григорий Акулов, в районе используются 230,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Структура посевных площадей под урожай этого года по району составила 140,7 тыс. га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры – 77,4 тыс. га, масличные культуры – 44,9 тыс. га, картофель – 1,1 тыс. га, овощи и бахчевые – 0,21 тыс. га, кормовые культуры 14,1 тыс. га.

По итогам трех кварталов объем валовой продукции сельского хозяйства превысил​ 19,1 млрд. тенге.​ Для достижения данного показателя на 3,4 тысячи га были увеличены​ посевные площади, хозяйствами внесено 6,8 тысяч тонн минеральных удобрений, приобретена новая техника.

«Мы проводим химическую обработку почвы, активно внедряем новейшие технологии и методы возделывания сельскохозяйственных культур с применением современной техники. Всего в районе имеется 57 единиц высокотехнологичной и современной посевной техники», – отметил Григорий Акулов.

Однако засушливая весна и начало лета существенно повлияли на снижение урожайности зерновых и ранних яровых культур, намолот которых с площади 77 тысяч гектар составил 89 тысяч тонн, что почти на 50% ниже уровня 2019 года.

Сейчас под урожай 2021 года посеяно 4061 га озимых культур, из них 1097 га – рожь, 2899 га – пшеница, 65 га - рапс.


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#Восточно-Казахстанская область   #Сельское хозяйство  
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Руслан Шакабаев

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