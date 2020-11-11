Урожайность снизилась в одном из районов ВКО из-за погодных условий

ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ - В Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области из-за погодных условий снизилась урожайность озимых зерновых и ранних яровых культур, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

Основные экономические показатели Шемонаихинского района за этот год имеют положительную динамику за исключением результатов по сельскому хозяйству. Причина этому – засуха весной и в начале лета.

Как рассказал в ходе пресс-конференции аким Шемонаихинского района Григорий Акулов, в районе используются 230,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Структура посевных площадей под урожай этого года по району составила 140,7 тыс. га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры – 77,4 тыс. га, масличные культуры – 44,9 тыс. га, картофель – 1,1 тыс. га, овощи и бахчевые – 0,21 тыс. га, кормовые культуры 14,1 тыс. га.

По итогам трех кварталов объем валовой продукции сельского хозяйства превысил​ 19,1 млрд. тенге.​ Для достижения данного показателя на 3,4 тысячи га были увеличены​ посевные площади, хозяйствами внесено 6,8 тысяч тонн минеральных удобрений, приобретена новая техника.

«Мы проводим химическую обработку почвы, активно внедряем новейшие технологии и методы возделывания сельскохозяйственных культур с применением современной техники. Всего в районе имеется 57 единиц высокотехнологичной и современной посевной техники», – отметил Григорий Акулов.

Однако засушливая весна и начало лета существенно повлияли на снижение урожайности зерновых и ранних яровых культур, намолот которых с площади 77 тысяч гектар составил 89 тысяч тонн, что почти на 50% ниже уровня 2019 года.

Сейчас под урожай 2021 года посеяно 4061 га озимых культур, из них 1097 га – рожь, 2899 га – пшеница, 65 га - рапс.