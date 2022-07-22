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Урожайность сахарной свеклы выше обычного ожидается в трех областях РК – Казгидромет
22 Июля 2022 21:54

Урожайность сахарной свеклы выше обычного ожидается в трех областях РК – Казгидромет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казгидромет выпустил прогноз урожайности сахарной свеклы и кукурузы на 2022 год, передает МИА «Казинформ».

Это пока тестовые прогнозы. Прогностическую модель для этих культур адаптировали в 2020 году, и она проходит производственные испытания.

Согласно полученным расчетам и с учетом сложившейся и ожидаемой агрометеорологической обстановки, урожайность кукурузы в этом сезоне ожидается в Алматинской, Жетысуской, Жамбылской и Туркестанской областях в основном выше среднемноголетних значений.

Урожайность сахарной свеклы в Алматинской, Жетысуской и Жамбылской областях ожидается повсеместно выше многолетних значений.

Прогноз разработан при условии, что растения на полях получают вегетационную поливную норму воды. Однако, если нормы и сроки вегетационных поливов овощных культур не соблюдаются, то возможен недобор урожая по сравнению с прогнозным.

Все прогнозы регулярно предоставляются в Министерство сельского хозяйства РК.


Фото: пресс-служба Минсельхоза РК


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