Урожай с 5,4 млн га планируют собрать в Акмолинской области

В Акмолинской области завершены подготовительные работы к началу уборочной кампании. В текущем году урожай планируют собрать с площади 5,4 млн га, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, в регионе прошло агросовещение с участием главы области. На повестке дня были вопросы готовности к организованному и качественному проведению уборочных работ.

- Хотелось бы отметить, что это самый большой зерновой клин в республике, требующий соответствующих ресурсов. До начала массовой уборки всем участникам необходимо мобилизовать свои силы, чтобы избежать любых возможных задержек и проблем, которые могут повлиять на качество и объем собранного урожая, - отметил глава области.

О готовности сельхозформирований к уборочной кампании доложил заместитель акима Акмолинской области Мурат Балпан. Так, в текущем году уборку зерновых и зернобобовых культур планируют провести на площади 4,7 млн га. Проведена работа по диверсификации посевных площадей, увеличены площади масличных до 268,6 тыс. га, кормовых – до 421 тыс. га.

- Всего в уборке урожая текущего года будет задействовано 8,9 тыс. зерноуборочных комбайнов, 2,6 тыс. жаток и 4,8 тыс. грузовых автомобилей. Примут урожай 65 лицензированных хлебоприемных предприятий с общей вместимостью 4,3 млн тонн. Кроме этого, сельхозпроизводители располагают зернохранилищами на 2,8 млн тонн. На проведение уборочных работ выделено 83 тыс. тонн гарантированного объема дизельного топлива, - поделился спикер.

Марат Ахметжанов обратил внимание на целевое назначение выделяемых государством средств, увеличение налоговой нагрузки и ответственность акимов за неисполнение поручений.

Отмечается, что в регионе созданы областной оперативный штаб, а также штабы на местах. Также будет действовать Координационный совет. По окончании аграрного сезона им будет дана оценка результатам работы и определены лучшие работники по предприятиям.