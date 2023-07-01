Урожай овощей созрел раньше ежегодного срока в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Атырауской области урожай овощей и бахчевых созрел на две недели раньше обычного срока. Многие хозяйства уже приступили к сбору овощей. Это связано с благоприятной погодой в области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня уже собран первый урожай сладких перцев, капусты, огурцов и свеклы. Это позволяет регулировать цены на овощи на местном рынке и ограничивать объемы импортной продукции. Раннее созревание связано с очень теплой весной. Мы в этом году приступили к посадкам еще в середине апреля. Кроме овощей созрели дыни, скоро пойдут арбузы, а после и сорта скороспелого картофеля. Его мы планируем начать собирать с июля», – рассказал агроном крестьянского хозяйства «Дастан» Бахадур Саитов.

По его словам, ранней весной было посажено 12 видов различных культур на 160 гектарах земли.

В целом, в Махамбетском районе, где в основном выращиваются овощи и бахчевые, насчитывается свыше 120 крестьянских и подсобных хозяйств. В текущем году ими засеяно 4 800 гектаров земель. Не секрет, что в регионе, учитывая климатические условия, нелегко заниматься земледелием. Кроме того, полив осуществляется лишь механическим путем. При этом 85 процентов расходов на воду субсидируются государством.

«Со стороны государства предоставляются инвестсубсидии. В частности, покрываются расходы на полив, на установку технологий капельного орошения, приобретение гербицидов, семян и удобрений. 23 фермерским хозяйствам было выдано инвестсубсидий на сумму 135 млн тенге», – сообщил главный специалист Махамбетского районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Азат Капанов.

Сейчас собрано около 40 тонн урожая. Для проведения весенне-полевых работ и сбора урожая со стороны государства выделено 800 тонн дизельного топлива по льготной цене. Эта мера направлена на снижение расходов аграриев и стабилизацию цен на местную сельскохозяйственную продукцию.