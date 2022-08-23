Урожай кукурузы собирают в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Фермеры Махамбетского района Атырауской области приступили к заготовке кукурузы сорта «Пионер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы засеяли семенами кукурузы пять гектаров земли, наладили капельное орошение. Урожай получился богатым – с одного гектара не менее 400 центнеров кукурузы сорта «Пионер». Освоить выращивание этой культуры помогло тесное сотрудничество с фермерами из России, которые выращивают кукурузу, используя метод капельного орошения. При этой технологии вода идет непосредственно к корням растений, что позволяет не ориентироваться на погоду. Первый урожай позволяет сделать вывод, что этот метод отвечает агротехническим требованиям нашей земли. Кроме того, кукуруза хорошо растет на местах, где ранее были посевные угодья под другие культуры», - сообщил руководитель крестьянского хозяйства «Дастан» Коныс Ерманов.

С 2023 года хозяйство планирует расширить посевные площади и засеять кукурузу на площади 15-20 гектаров.

По словам Коныса Ерманова, посев кукурузы связан с ежегодным дефицитом кормов для скота, которые закупают в других регионах. Эта культура может в немалой степени решить проблему с кормами для домашних животных.