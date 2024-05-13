Уровень воды в реке Жайык в Атырауской области продолжает подниматься

Сводку по уровню воды в реке Жайык (Урал) в Атырауской области на 20:00 12 мая (относительно 8:00) представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области. По наблюдениям специалистов, вода прибывает, передаёт агентство Kazinform.

с. Индербор + 3 см, уровень воды - 1036 см, критический уровень - 845 см;

с. Махамбет + 5 см, уровень воды - 960 см, критический уровень - 850 см;

г. Атырау + 2 см, уровень воды - 542 см, критический уровень - 550 см;

с. Жанаталап + 3 см, уровень воды - 389 см, критический уровень - 500 см;

с. Еркинкала + 3 см, уровень воды - 349 см, критический уровень - 450 см.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области под угрозой подтопления дорога в Индербор и село Талдыколь.