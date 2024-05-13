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    20:31, 12 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Жайык в Атырауской области продолжает подниматься

    Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
    Фото: кадр из видео Оперштаба

    Сводку по уровню воды в реке Жайык (Урал) в Атырауской области на 20:00 12 мая (относительно 8:00) представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области. По наблюдениям специалистов, вода прибывает, передаёт агентство Kazinform.

    • с. Индербор + 3 см, уровень воды - 1036 см, критический уровень - 845 см; 
    • с. Махамбет + 5 см, уровень воды - 960 см, критический уровень - 850 см; 
    • г. Атырау + 2 см, уровень воды - 542 см, критический уровень - 550 см; 
    • с. Жанаталап + 3 см, уровень воды - 389 см, критический уровень - 500 см; 
    • с. Еркинкала + 3 см, уровень воды - 349 см, критический уровень - 450 см. 

    Ранее сообщалось, что в Атырауской области под угрозой подтопления дорога в Индербор и село Талдыколь.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Наводнение Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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