12 Мая 2022 11:27

Уровень ввода жилья вырос на 25% в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Высокие темпы роста в 2022 году демонстрирует строительный сектор. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительный сектор демонстрирует высокие темпы роста. Объем выполненных строительных работ вырос на 9,5%. Положительный рост показателя зафиксирован в 15 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Акмолинской области – рост на 37,5%, а также в Алматы – на 37,5% и Нур-Султане – на 19,6%», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По вводу жилья положительная динамика зафиксирована сразу в 13 регионах.

«По итогам января-апреля т.г. ввод жилья вырос на 2,4%, составив 3,6 млн кв. м жилья. Самые высокие показатели наблюдаются в Шымкенте - рост на 25,2%, а также в Алматинской – на 16,1%, и в Павлодарской областях – на 14,3%», - заключил глава Миннацэкономики.