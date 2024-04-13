Уровень воды в реке Жабай Акмолинской области понизился на 0,5 метра

В пострадавшем от наводнения Атбасарском районе Акмолинской области продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уровень воды в реке Жабай понизился на полметра, до 5 метров.

По данным акимата Атбасарского района, специалисты районного управления санитарно-эпидемиологического контроля, с целью контроля качества питьевой воды, доставляемой населению во время паводка, взяли пробы воды из систем водоснабжения на улицах города. Заключение экспертизы, как отмечают представители акимата в ближайшее время будут опубликованы.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Кроме того, ведутся работы по восстановлению поврежденных дорог на улицах Атбасара, откачке воды из дворов.

Начался прием заявлений от жителей о ущербе и выплате компенсаций.

— После проведения противопаводковых мероприятий были организованы встречи с жителями затопленных территорий. Населению был разъяснен порядок выплаты компенсации за материальный ущерб. С начала работы поступило 35 заявлений. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь, в том числе по временному проживанию, продовольственная и медицинская помощь, — пояснили в акимате Атбасарского района.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Отметим, ранее сообщалось о введении чрезвычайного положения в Атбасарском районе в связи с наводнением.