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    15:09, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Жабай Акмолинской области понизился на 0,5 метра

    Уровень воды в реке Жабай Акмолинской области понизился на 0,5 метра
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    В пострадавшем от наводнения Атбасарском районе Акмолинской области продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Уровень воды в реке Жабай понизился на полметра, до 5 метров.

    По данным акимата Атбасарского района, специалисты районного управления санитарно-эпидемиологического контроля, с целью контроля качества питьевой воды, доставляемой населению во время паводка, взяли пробы воды из систем водоснабжения на улицах города. Заключение экспертизы, как отмечают представители акимата в ближайшее время будут опубликованы.

    Уровень воды в реке Жабай Акмолинской области понизился на 0,5 метра
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Кроме того, ведутся работы по восстановлению поврежденных дорог на улицах Атбасара, откачке воды из дворов.

    Начался прием заявлений от жителей о ущербе и выплате компенсаций.

    — После проведения противопаводковых мероприятий были организованы встречи с жителями затопленных территорий. Населению был разъяснен порядок выплаты компенсации за материальный ущерб. С начала работы поступило 35 заявлений. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь, в том числе по временному проживанию, продовольственная и медицинская помощь, — пояснили в акимате Атбасарского района.

    Уровень воды в реке Жабай Акмолинской области понизился на 0,5 метра
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Отметим, ранее сообщалось о введении чрезвычайного положения в Атбасарском районе в связи с наводнением.

    Теги:
    ДЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Вода Режим ЧС Река Жабай Атбасарский район Паводки Акмолинская область
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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