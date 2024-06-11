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    19:33, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Уровень воды в средних и малых реках на юге Китая может превысить опасную отметку

    Центральное телевидение Китая
    Фото: Центральное телевидение Китая

    Из-за проливных дождей в ближайшие дни уровень воды во многих средних и малых реках на юге Китая может превысить опасную отметку. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление Министерства водного хозяйства (МВХ) КНР, передает Kazinform.

    Согласно прогнозам, в период со вторника по субботу ливни ожидаются в провинциях Цзянси, Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун и в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

    МВХ КНР усиливают меры предосторожности и экстренного реагирования в южных регионах страны, особенно на туристических объектах.

    Министерство водного хозяйства и Государственное метеорологическое управление КНР в воскресенье объявили предупреждение «желтого» уровня в связи с возможным сходом горных потоков в некоторых районах провинций Чжэцзян, Фуцзянь и Цзянси.

    Напомним, что в Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

    Теги:
    Дожди Китай Наводнение СМИ Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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