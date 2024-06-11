Уровень воды в средних и малых реках на юге Китая может превысить опасную отметку

Из-за проливных дождей в ближайшие дни уровень воды во многих средних и малых реках на юге Китая может превысить опасную отметку. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление Министерства водного хозяйства (МВХ) КНР, передает Kazinform.

Согласно прогнозам, в период со вторника по субботу ливни ожидаются в провинциях Цзянси, Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун и в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

МВХ КНР усиливают меры предосторожности и экстренного реагирования в южных регионах страны, особенно на туристических объектах.

Министерство водного хозяйства и Государственное метеорологическое управление КНР в воскресенье объявили предупреждение «желтого» уровня в связи с возможным сходом горных потоков в некоторых районах провинций Чжэцзян, Фуцзянь и Цзянси.

Напомним, что в Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.