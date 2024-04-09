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    11:17, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Урал достиг 710 см в Уральске

    Жайык
    Фото: Kazinform

    Уровень воды в реке Урал (Жайык) на ГЭС Уральска за сутки поднялся на 7 сантиметров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации директора филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО Тилегена Шапанова, на 08:00 девятого апреля уровень воды в центре района достиг 710 сантиметров (опасный предел — 850 сантиметров).

    Уровень реки Урал на Январцевской ГЭС Байтерекского района снизился на 4 сантиметра (773 см, опасный уровень — 1250 см), поднялся в Кушиме (+2 653 см — 850 см), Тайпаке (+30, 373 см — 850 см).

    Также уровень воды в Кушимском канале за сутки увеличился на 40 сантиметров (792 см) и приблизился к опасному уровню (800 см).

    Вместе с тем уровень реки Шаган в районе Чувашина упал на 50 сантиметров (1224 см).

    Заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов сообщил, что основное внимание на сегодня уделяется городу Уральск и четырем районам, расположенным вдоль реки Жайык.

    — В настоящее время все усилия для защиты от паводков прилагаются в областном центре и Байтерекском, Бурлинском, Акжайыкском и Теректинском районах. Работы по укреплению дамб в городе Уральск завершатся через пару дней. Хороший темп работ в Байтерекском и Бурлинском районах. Также проводятся мероприятия в Акжайыкском и Теректинском районах, — отметил аким.

    Как отметил аким Уральска Миржан Сатканов, с завтрашнего дня ожидается повышение уровня воды в Урале.

    — Пока ситуация нормальная, но с завтрашнего дня уровень воды в Урале продолжит повышаться. Мы ожидаем, что кульминация наступит 15–16 апреля, — сказал Миржан Сатканов.

    Ранее сообщалось, что проводится эвакуация жителей дач из пригорода Уральска. 

    Теги:
    Уральск Регионы Казахстана Западно-Казахстанская область Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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