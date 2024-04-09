Уровень воды в реке Урал достиг 710 см в Уральске

Уровень воды в реке Урал (Жайык) на ГЭС Уральска за сутки поднялся на 7 сантиметров, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации директора филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО Тилегена Шапанова, на 08:00 девятого апреля уровень воды в центре района достиг 710 сантиметров (опасный предел — 850 сантиметров).

Уровень реки Урал на Январцевской ГЭС Байтерекского района снизился на 4 сантиметра (773 см, опасный уровень — 1250 см), поднялся в Кушиме (+2 653 см — 850 см), Тайпаке (+30, 373 см — 850 см).

Также уровень воды в Кушимском канале за сутки увеличился на 40 сантиметров (792 см) и приблизился к опасному уровню (800 см).

Вместе с тем уровень реки Шаган в районе Чувашина упал на 50 сантиметров (1224 см).

Заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов сообщил, что основное внимание на сегодня уделяется городу Уральск и четырем районам, расположенным вдоль реки Жайык.

— В настоящее время все усилия для защиты от паводков прилагаются в областном центре и Байтерекском, Бурлинском, Акжайыкском и Теректинском районах. Работы по укреплению дамб в городе Уральск завершатся через пару дней. Хороший темп работ в Байтерекском и Бурлинском районах. Также проводятся мероприятия в Акжайыкском и Теректинском районах, — отметил аким.

Как отметил аким Уральска Миржан Сатканов, с завтрашнего дня ожидается повышение уровня воды в Урале.

— Пока ситуация нормальная, но с завтрашнего дня уровень воды в Урале продолжит повышаться. Мы ожидаем, что кульминация наступит 15–16 апреля, — сказал Миржан Сатканов.

Ранее сообщалось, что проводится эвакуация жителей дач из пригорода Уральска.