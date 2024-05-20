Уровень воды реки Коксу повысился в области Жетысу

В области Жетысу из-за обильных осадков в виде дождя в горной местности произошло повышение уровня воды в русле реки Коксу, передает корреспондент агентства Kazinform.

— 20 мая из-за обильных осадков в виде дождя в горной местности произошло повышение уровня воды в русле реки Коксу, в результате чего возникла угроза подмыва насыпной русло-направляющей дамбы перед мостом автодороги республиканского значения Алматы-Оскемен вблизи села Балпык би. Угрозы населенным пунктам и автодороги нет, — сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Отмечается, что в целях недопущения размыва на месте проводятся работы по укреплению руслонаправляющей дамбы крупногабаритными камнями и бетонно-металлическими конструкциями, на месте организован штаб во главе с руководством акимата и ДЧС области, привлечены все заинтересованные службы.