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    17:23, 20 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды реки Коксу повысился в области Жетысу

    коксу
    Фото: кадр из видео

    В области Жетысу из-за обильных осадков в виде дождя в горной местности произошло повышение уровня воды в русле реки Коксу,  передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — 20 мая из-за обильных осадков в виде дождя в горной местности произошло повышение уровня воды в русле реки Коксу, в результате чего возникла угроза подмыва насыпной русло-направляющей дамбы перед мостом автодороги республиканского значения Алматы-Оскемен вблизи села Балпык би. Угрозы населенным пунктам и автодороги нет, — сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Отмечается, что в целях недопущения размыва на месте проводятся работы по укреплению руслонаправляющей дамбы крупногабаритными камнями и бетонно-металлическими конструкциями, на месте организован штаб во главе с руководством акимата и ДЧС области, привлечены все заинтересованные службы.

    Теги:
    Наводнение Регионы Казахстана Жетысуская область Паводки в Казахстане Паводки
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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