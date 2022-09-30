Уровень узнаваемости участковых вырос почти в три раза - полиция Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Количество участковых пунктов полиции увеличено с 27 до 42 в Астане. Об этом сообщил начальник департамента полиции города Астаны Марат Тулебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внедряется принцип полиции шаговой доступности. В прошлом году в городе установлены 10 стационарных постов модульного типа. Количество участковых пунктов полиции увеличено с 27 до 42. В ближайшие три года планируем увеличить их вдвое», - сказал Марат Тулебаев на заседании столичного маслихата.

Также по данным главы полиции, для передачи тревожного сигнала экстренного вызова полиции в местах скопления людей установили 13 тревожных кнопок SOS. Всего поступило около 24 тысяч сигналов, по которым были приняты меры.

«На территории Алматинского района проведен пилотный проект «Казахстанская сервисная модель полиции», стратегия которого основана на принципах оказания качественных полицейских услуг гражданам и решения проблем безопасности. С начала внедрения проекта уровень узнаваемости участковых вырос почти в три раза. Повысилась информационная освещенность их работы. Рационализированы ежедневные рабочие процессы участковых. Теперь у них больше времени для работы с населением. В этом году мы запустили еще один пилотный проект – по Сарыаркинскому району. Проводится работа», - проинформировал М. Тулебаев.

Ранее сообщалось, что в Астане наблюдается незначительный рост регистрации преступлений. В то же время, как заявляют в полиции, наркоситуация в городе остается сложной.