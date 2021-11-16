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Уровень террористической угрозы повышен в Великобритании

16 Ноября 2021 09:10
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Уровень террористической угрозы повышен в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - После взрыва автомобиля рядом с больницей в Ливерпуле уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до серьезного, четвертого по пятибалльной шкале. Взрыв был квалифицирован как теракт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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Решение о повышении угрозы было принято по итогам заседания чрезвычайного правительственного комитета. Премьер-министр Борис Джонсон заявил: «События в Ливерпуле всем нам служат суровым напоминанием оставаться чрезвычайно бдительными. Но, прежде всего, вчера мы увидели, что народ Великобритании никогда не будет запуган терроризмом, мы никогда не буде поддаваться тем, кто пытается разделить нас с помощью актов бессмысленного насилия, мы увидели, что наши свободы и нас образ жизнь всегда восторжествуют».

Как сообщалось ранее, в воскресенье утром самодельное взрывное устройство привел в действие подорвавший себя пассажир автомобиля. Он погиб. пострадал водитель такси Дэвид Перри, благодаря действиям которого удалось избежать жертв. Задержаны четверо предполагаемых сообщников террориста.


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#Великобритания   #Мировые новости  
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