Уровень спортивных врачей будут повышать в Казахстане
Спортивный врач Азамат Нурматов отметил, что повышать квалификацию врачам необходимо для всех ступеней работы со спортсменами. Это контроль медико-биологического состояния, фармакологическое сопровождение во время тренировочного и соревновательного процессов, лечение травм и восстановительных процедур.
«В ближайшее время наши спортивные врачи будут перенимать опыт у зарубежных коллег. Сейчас мы ведем переговоры с рядом специалистов, и расскажем в ближайшее время, у кого из именитых зарубежных коллег наши спортивные медики смогут перенимать опыт. В наших планах – создать сильную материально-техническую базу для спортивной медицины и реабилитации. Такую задачу перед нашим Центром поставило руководство в лице министра культуры и спорта Даурена Абаева и председателя Комитета по делам спорта Самата Ергалиева. Будем стараться реализовать поставленные цели и привлекать к работе в том числе зарубежных специалистов, чтобы они делились с нашими докторами своими навыками и знаниями», - отметил Азамат Нурматов.
Сегодня в спортивную медицину в Казахстане приходят, в основном, из других врачебных специализаций. Причина тому – отсутствие грантов по профилю «спортивная медицина». В Центре считают, что 20 грантов в год на всю страну по этому профилю было бы достаточно, чтобы усилить конкуренцию в этой сфере и мотивировать молодых медиков на получение квалификации именно спортивного врача.
«В идеале надо стремиться к тому, чтобы законодательно был повышен статус спортивных врачей в Казахстане, увеличена зарплата минимум в два раза. Такие нововведения приведут к тому, что число желающих стать именно спортивными врачами будет больше, и это повысит конкуренцию в данной сфере», - пояснил Азамат Нурматов.
Спикер добавил, что спортивные медики и дальше будут проводить обучающие семинары для спортсменов и тренеров, чтобы повышать их знания и помочь им лучше понять свое тело.
Фото: pixel-shot.com