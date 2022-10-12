Уровень спортивных врачей будут повышать в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Успех спортсмена на международных состязаниях зависит не только от него самого и подобранной тренером методики и тактики, но и от работы комплексной научной группы, куда входят в том числе спортивные врачи, массажисты, диетологи. Эти специалисты помогают тренерам выстроить эффективную систему подготовки и выбрать нужную степень нагрузки для спортсмена с учетом состояния его организма в тот или иной момент на основе данных обследования. Директор республиканского центра спортивной медицины и реабилитации Азамат Нурматов заявил, что спортивные врачи, работающие сегодня с национальными сборными, по возможности пользуются современными научными разработками в своей работе, но, чтобы овладеть ими всеми, им необходимо многому поучиться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортивный врач Азамат Нурматов отметил, что повышать квалификацию врачам необходимо для всех ступеней работы со спортсменами. Это контроль медико-биологического состояния, фармакологическое сопровождение во время тренировочного и соревновательного процессов, лечение травм и восстановительных процедур.

«В ближайшее время наши спортивные врачи будут перенимать опыт у зарубежных коллег. Сейчас мы ведем переговоры с рядом специалистов, и расскажем в ближайшее время, у кого из именитых зарубежных коллег наши спортивные медики смогут перенимать опыт. В наших планах – создать сильную материально-техническую базу для спортивной медицины и реабилитации. Такую задачу перед нашим Центром поставило руководство в лице министра культуры и спорта Даурена Абаева и председателя Комитета по делам спорта Самата Ергалиева. Будем стараться реализовать поставленные цели и привлекать к работе в том числе зарубежных специалистов, чтобы они делились с нашими докторами своими навыками и знаниями», - отметил Азамат Нурматов.

Сегодня в спортивную медицину в Казахстане приходят, в основном, из других врачебных специализаций. Причина тому – отсутствие грантов по профилю «спортивная медицина». В Центре считают, что 20 грантов в год на всю страну по этому профилю было бы достаточно, чтобы усилить конкуренцию в этой сфере и мотивировать молодых медиков на получение квалификации именно спортивного врача.

«В идеале надо стремиться к тому, чтобы законодательно был повышен статус спортивных врачей в Казахстане, увеличена зарплата минимум в два раза. Такие нововведения приведут к тому, что число желающих стать именно спортивными врачами будет больше, и это повысит конкуренцию в данной сфере», - пояснил Азамат Нурматов.

Спикер добавил, что спортивные медики и дальше будут проводить обучающие семинары для спортсменов и тренеров, чтобы повышать их знания и помочь им лучше понять свое тело.

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