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Уровень союзнических отношений России и Казахстана - заслуга Нурсултана Назарбаева - Посольство России в РК

1 Декабря 2021 18:42
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Уровень союзнических отношений России и Казахстана - заслуга Нурсултана Назарбаева - Посольство России в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посольство России в Казахстане поздравило казахстанцев с Днем Первого Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook Посольства РФ.

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«Дорогие казахстанцы!

От всей души поздравляем вас с Днем Первого Президента Республики Казахстан!

В этот день ровно 30 лет назад состоялись первые всенародные выборы, по итогам которых Нурсултан Абишевич Назарбаев был избран на пост Главы государства.

Первый Президент – Лидер Нации Н.А. Назарбаев вошел в историю как выдающийся, талантливый и мудрый политик мирового масштаба, с именем которого неразрывно связаны становление казахстанской государственности, единство казахстанского народа, обеспечение политической стабильности и экономического благополучия, укрепление авторитета Казахстана на мировой арене.

С глубоким удовлетворением хочется отметить высокий уровень союзнических отношений и интеграционных связей России и Казахстана, которые во многом также являются заслугой Нурсултана Абишевича.

От всего сердца желаем Первому Президенту – Лидеру Нации и всем казахстанцам крепкого здоровья, успехов в покорении новых высот в развитии дружественного Казахстана», - говорится в сообщении.


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#Россия   #Первый Президент - Елбасы  
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