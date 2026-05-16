KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Уровень сероводорода превысил норму в Актау

    Жители Актау пожаловались в социальных сетях на резкий запах сероводорода, который ощущался в городе. Специалисты провели проверку и сообщили о превышении допустимой концентрации сероводорода, передает агентство Kazinform.

    Актау
    Фото: Минтуризма и спорта

    По словам жителей Актау, минувшей ночью в городе ощущался резкий неприятный запах.

    — Сначала я подумал, что это серовород, запах был похож на тухлые яйца. Утром посмотрел карту — уровень диоксида азота тоже оказался высоким, — рассказал один из жителей.

    Жители отмечают, что особенно сильно резкий запах ощущается в нижних микрорайонах города. По их словам, несколько дней назад дышать было практически невозможно.

    Мониторинговая группа департамента экологии Мангистауской области в течение трех дней подряд проводила замеры концентрации сероводорода. По итогам исследования был выявлен факт превышения допустимых норм.

    — Высокие показатели были зафиксированы на территории индустриального парка, где расположены несколько крупных промышленных предприятий. Соответствующее уведомление направлено в прокуратуру. После начала проверки специалисты приступят к установлению предприятия, допустившего нарушение. Превышение концентрации сероводорода было зафиксировано в тысячекратном размере, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что жители Актау жалуются на резкое увеличение числа крыс на морском побережье.

    Актау Загрязнение воздуха Общество Промышленность Регионы Казахстана Экология
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор