Уровень сероводорода превысил норму в Актау

Жители Актау пожаловались в социальных сетях на резкий запах сероводорода, который ощущался в городе. Специалисты провели проверку и сообщили о превышении допустимой концентрации сероводорода, передает агентство Kazinform.

По словам жителей Актау, минувшей ночью в городе ощущался резкий неприятный запах.

— Сначала я подумал, что это серовород, запах был похож на тухлые яйца. Утром посмотрел карту — уровень диоксида азота тоже оказался высоким, — рассказал один из жителей.

Жители отмечают, что особенно сильно резкий запах ощущается в нижних микрорайонах города. По их словам, несколько дней назад дышать было практически невозможно.

Мониторинговая группа департамента экологии Мангистауской области в течение трех дней подряд проводила замеры концентрации сероводорода. По итогам исследования был выявлен факт превышения допустимых норм.

— Высокие показатели были зафиксированы на территории индустриального парка, где расположены несколько крупных промышленных предприятий. Соответствующее уведомление направлено в прокуратуру. После начала проверки специалисты приступят к установлению предприятия, допустившего нарушение. Превышение концентрации сероводорода было зафиксировано в тысячекратном размере, — говорится в сообщении.

