Крысы расплодились на побережье Каспия в Актау

Жители Актау жалуются на резкое увеличение числа крыс на морском побережье. Один из горожан снял грызунов на видео, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Крыс очень много, они буквально кишат под камнями. Почему их не уничтожают? Это опасно, так как крысы могут распространять различные инфекции. Я был в шоке от увиденного. Теперь даже невозможно спокойно сидеть на берегу и дышать морским воздухом, — рассказал житель города.

По его словам, скопление грызунов наблюдается на побережье в 14-м микрорайоне.

В акимате Актау сообщили, что работы по дератизации будут проведены в ближайшее время.

— В настоящее время выявляются факты распространения грызунов и крыс в ряде микрорайонов города. Для их уничтожения методом дератизации (дезинфекция, дезинсекция) проведены конкурсные процедуры государственных закупок, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках работ планируется обработка территории от побережья «Самал» до морского порта Актау, а также в микрорайонах 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, на всех детских площадках города, а также в населенных пунктах Акжелкен и Умирзак.

По итогам госзакупок подрядчиком определено ТОО «Дезинфекция Нур-Ару». Сумма контракта составляет 14 964 000 тенге. Работы по уничтожению грызунов будут проводиться весной и осенью.

