16:23, 11 Июнь 2024 | GMT +6
Уровень реки Жайык в Атырау остается на критическом уровне в 588 см
Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 16:00 11 июня по сравнению с 08:00 представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.
- с. Индербор -3 см, уровень воды - 869 см, критический уровень - 845 см.
- с. Махамбет -1 см, уровень воды - 986 см, критический уровень - 850 см.
- г. Атырау -1 см, уровень воды, 588 см, критический уровень - 550 см.
- с. Жанаталап -1 см, уровень воды - 421 см, критический уровень - 500 см.
- с. Еркинкала -1 см , уровень воды - 379 см, критический уровень - 450 см.