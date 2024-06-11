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    16:23, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Уровень реки Жайык в Атырау остается на критическом уровне в 588 см

    Уровень реки Жайык в Атырау остается на критическом уровне в 588 см
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 16:00 11 июня по сравнению с 08:00 представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    • с. Индербор -3 см, уровень воды - 869 см, критический уровень - 845 см.
    • с. Махамбет -1 см, уровень воды - 986 см, критический уровень - 850 см.
    • г. Атырау -1 см, уровень воды, 588 см, критический уровень - 550 см.
    • с. Жанаталап -1 см, уровень воды - 421 см, критический уровень - 500 см.
    • с. Еркинкала -1 см , уровень воды - 379 см, критический уровень - 450 см.
    Теги:
    Атырау Наводнение Паводки в Казахстане Оперштаб Реки
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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