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Уровень производственного травматизма снизился на 11% - «Самрук-Қазына»

10 Марта 2023, 16:08
Уровень производственного травматизма снизился на 11% - «Самрук-Қазына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Основные причины производственного травматизма и летальных исходов назвали в группе компаний ФНБ «Самрук-Қазына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам управляющего директора фонда Гибрата Ауганова, в вопросе снижения травматизма на производстве удалось достичь положительной динамики.

«У нас идет общее снижение, именно с летальным исходом - на 11% по сравнению с прошлым годом», - сказал Гибрат Ауганов, отвечая на вопросы журналистов после заседания общественного совета, посвященного вопросам производственной безопасности.

По его словам, несчастные случаи на производстве происходят по причине несоблюдения техники безопасности, неправильной организации рабочего места при исполнении работы и по вине самих работников.

«По каждому случаю проводятся служебные расследования с привлечением уполномоченных органов. Комиссией определяется степень вины работодателя и работника и предусмотрено наказание вплоть до уголовного», - пояснил Гибрат Ауганов.

Как отметил управляющий директор фонда, в прошлом году не было заведено ни одного уголовного дела по таким случаям.

«По тяжелым двум-трем случаем еще проводится служебное расследование», - добавил Гибрат Ауганов.


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