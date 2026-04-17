Уровень преступности в Жамбылской области снизился почти на 18%

На днях жамбылские полицейские подвели итоги работы за первый квартал. Начальник департамента Кайсар Султанбаев рассказал, что общий уровень преступности в регионе снизился на 17,6%, а количество всех правонарушений уменьшилось почти на пятую часть — на 19,6%. При этом раскрываемость преступлений выросла на 4,2%.

Особенно показательной стражи порядка считают статистику борьбы со специфическими и современными угрозами. Так, фактов скотокрадства стало меньше сразу на 65,4%, а количество случаев интернет-мошенничества сократилось на 23,4%. Также на 17,9% реже стали фиксироваться преступления в отношении несовершеннолетних.

Глава ведомства считает, что таких показателей удалось достичь благодаря переходу на системную превентивную работу. Однако руководство полиции признает наличие недостатков на местах, требуя от личного состава дальнейшего усиления безопасности граждан.

В соответствии с поручениями министра внутренних дел Ержана Саденова сейчас ведомство делает ставку на технологии, например, в работу полиции активно внедряются элементы искусственного интеллекта и цифровые решения. Стражи порядка убеждены, что такие решения помогут повысить качество досудебных расследований, однако конкретные проекты и нововведения пока держат в секрете.

Параллельно в районах области завершается строительство малых центров оперативного управления, которые помогут своевременно реагировать на инциденты в отдаленных населенных пунктах. В ближайшие месяцы главными приоритетами для жамбылских полицейских станут снижение аварийности на дорогах, обеспечение порядка в общественных местах и предотвращение подростковой преступности.

