Уровень преступности в Казахстане снизился на 5% - Генпрокуратура

- Государственное обвинение поддержано по 12,5 тыс. уголовным делам. В рамках надзора приведены в соответствие с законом судебные акты в отношении 425 лиц, улучшено положение 248 осужденных, - отмечалось на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, где были подведены итоги надзорной деятельности органов прокуратуры за первое полугодие т.г.

Продолжается активная работа по борьбе с нарко- и киберпреступностью. По инициативе прокуратуры арестованы десятки тысяч счетов «дропперов» и наркомагазинов на сумму свыше 10 млрд тенге.

По кибер-мошенничеству в текущем году ликвидировано 3 международных преступных колл-центра. При координации прокуратуры возбуждены 47 досудебных производств по использованию «СИМ-боксов», изъято 82 устройства и свыше 50 тыс. SIM-карт, задержано 36 лиц, в том числе 16 иностранцев, по 4 делам вынесены приговоры.

Состоялись приговоры по резонансным делам, находившимся в производстве спецпрокуроров.

Активно развивается международное сотрудничество. В текущем году ратифицированы три соглашения с Катаром и Кипром. Экстрадировано 27 лиц, выданы в иностранные государства — 66.

Кроме того, Казахстан получил приглашение о присоединении к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи.

Ранее Берик Асылов привел выдержки из своего доклада Главе государства на расширенном заседании правоохранительных органов.