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    18:13, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Уровень преступности в Казахстане снизился на 5% - Генпрокуратура

    Уровень преступности по стране снизился на 5%: с 56 369 до 53 379 преступлений, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

    генпрокурор Берик Асылов
    Фото: Генпрокуратура РК

    - Государственное обвинение поддержано по 12,5 тыс. уголовным делам. В рамках надзора приведены в соответствие с законом судебные акты в отношении 425 лиц, улучшено положение 248 осужденных, - отмечалось на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, где были подведены итоги надзорной деятельности органов прокуратуры за первое полугодие т.г.

    Продолжается активная работа по борьбе с нарко- и киберпреступностью. По инициативе прокуратуры арестованы десятки тысяч счетов «дропперов» и наркомагазинов на сумму свыше 10 млрд тенге.

    По кибер-мошенничеству в текущем году ликвидировано 3 международных преступных колл-центра. При координации прокуратуры возбуждены 47 досудебных производств по использованию «СИМ-боксов», изъято 82 устройства и свыше 50 тыс. SIM-карт, задержано 36 лиц, в том числе 16 иностранцев, по 4 делам вынесены приговоры.

    Состоялись приговоры по резонансным делам, находившимся в производстве спецпрокуроров.

    Активно развивается международное сотрудничество. В текущем году ратифицированы три соглашения с Катаром и Кипром. Экстрадировано 27 лиц, выданы в иностранные государства — 66.

    Кроме того, Казахстан получил приглашение о присоединении к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи. 

    Ранее Берик Асылов привел выдержки из своего доклада Главе государства на расширенном заседании правоохранительных органов. 

    Теги:
    Генпрокуратура Закон и право Статистика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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