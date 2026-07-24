Уровень переработки бытовых отходов вырос в Казахстане

В первом полугодии 2026 года в Казахстане образовалось более 2,1 млн тонн твердых бытовых отходов. При этом доля их переработки и утилизации выросла до 27,7% против 24% годом ранее, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такие данные привели в Министерстве экологии и природных ресурсов в ответе на запрос агентства. По данным профильного ведомства, за первое полугодие текущего года в стране образовалось более 2,1 млн тонн твердых бытовых отходов. За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 2,2 млн тонн.

Одновременно выросла доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов — с 24% в первом полугодии прошлого года до 27,7% в текущем году.

В министерстве напомнили, что целевые показатели в сфере управления отходами закреплены Концепцией по переходу Казахстана к «зеленой» экономике. Согласно документу, долю переработки и утилизации отходов планируется довести до 40% к 2030 году и до 50% к 2050 году.

Ранее сообщалось, что казахстанцам выплатили почти 3,5 млрд теңге за сдачу отходов через цифровую систему EcoQolday.

Кроме того, в Павлодарской области из переработанных отходов производят щетки для техники и резиновое покрытие для тротуаров.