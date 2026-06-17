Щетки для техники и резиновые тротуары делают из тонн мусора в Павлодарской области

В Павлодарском Прииртышье ежегодно образуется около 300 тысяч тонн коммунальных отходов. В области налажена переработка автомобильных шин, пластика, бумаги и других видов отходов, передает корреспондент Kazinform.

По данным Департамента экологии Павлодарской области, в регионе ежегодно перерабатывается треть бытовых отходов.

— На территории региона ежегодно образуется около 300 тысяч тонн коммунальных отходов. Из них 100 тысяч тонн перерабатывается. То есть в процентном соотношении этот показатель составляет 33 процента, — сообщил корреспонденту агентства Kazinform руководитель Департамента экологии Канат Мусапарбеков.

Так, на территории полигона в Павлодаре один индивидуальный предприниматель занимается сортировкой и переработкой пластиковых отходов. В результате предприятие производит мусорные пакеты и пластиковые гранулы.

В свою очередь, другое предприятие перерабатывает пластиковые отходы и выпускает щетки для уборочной техники на основе вторичного сырья. Бизнесмены также осуществляют сбор, сортировку и переработку строительных отходов. На производственной площадке предприятия расположены дробильно-сортировочная установка, узел приготовления бетонного раствора и цех по производству кирпича. В результате переработки получают вторичное сырье в виде бетонных блоков, щебня и микрокремнезема, рассказывают в акимате.

В регионе есть компании, которые занимаются сбором, сортировкой и переработкой использованных автомобильных шин. В результате выпускается вторичная продукция в виде резиновой крошки, металлического корда, текстильного корда и резино-полимерных плит. Также одно ТОО занимается сбором и переработкой макулатуры. В числе выпускаемой продукции — четырехклапанные гофрированные коробки, гофрированные лотки, бумажные пакеты и подложки для яиц.

Кроме того, предприимчивые предприниматели осуществляют сбор и первичную переработку отработанных автомобильных аккумуляторов. Также предприятия занимаются переработкой цветных металлов, в том числе свинцовой пасты и металлического свинца.

Ранее сообщалось, что бытовые отходы во вторсырье перерабатываются лишь в трех районах СКО.