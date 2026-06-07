Бытовые отходы во вторсырье перерабатываются лишь в трех районах СКО
Из 444 полигонов, расположенных на территории Северо-Казахстанской области, лишь 7 имеют необходимые разрешительные документы. При этом земельные участки под 429 объектами оформлены в соответствии с требованиями законодательства, передает корреспондент Kazinform.
Параллельно с работой по легализации действующих полигонов в регионе решается вопрос строительства новых объектов для размещения отходов.
По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО, для строительства нового полигона в селе Пресновка Жамбылского района подготовлена необходимая документация. В городе Булаево района имени Магжана Жумабаева разработана проектно-сметная документация, которая получила положительное заключение государственной экспертизы.
Срок эксплуатации полигона твердых бытовых отходов в Петропавловске, подлежащего закрытию, продлен до конца следующего года.
Новый полигон для размещения отходов планируется построить вдоль автодороги на Мамлютку. Для реализации проекта выделен земельный участок, подготовлена проектная документация, а 29 апреля текущего года получено положительное заключение экспертизы.
По словам специалистов, уровень переработки и утилизации отходов продолжает расти. По итогам первого квартала он достиг 31,5%, что на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Петропавловске установлено 40 контейнеров для раздельного сбора пластиковых бутылок, стекла, картона и металла. Также размещено 50 экобоксов для приёма макулатуры.
В городе действуют 6 стационарных пунктов приема вторичного сырья. Эту работу осуществляет ТОО «Радуга».
Сбор и переработка отходов организованы не только в областном центре. Такая работа ведётся еще в трех районах области — Кызылжарском, Мамлютском и Тайыншинском.
Своевременный вывоз бытовых отходов особенно актуален в летний период. В Петропавловске работают 5 организаций по вывозу мусора для населения и 3 предприятия, обслуживающие юридических лиц.
Ранее сообщалось, что Минэкологии РК инициировало обновление правил по переработке отходов.