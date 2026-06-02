Минэкологии РК инициировало обновление правил по переработке отходов

Министерство экологии и природных ресурсов РК вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений в правила подтверждения исполнения расширенных обязательств производителей и импортеров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ предусматривает внесение изменений в приказ от 9 ноября 2022 года № 690, регулирующий порядок представления отчетности, подтверждающей сбор, транспортировку, сортировку, переработку, обезвреживание и утилизацию отходов, образовавшихся после утраты потребительских свойств продукции.

Как отмечается в материалах к проекту, поправки направлены на совершенствование порядка подтверждения исполнения расширенных обязательств производителей и импортеров, использующих собственную систему сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и утилизации отходов.

Кроме того, предлагается уточнить требования к документам, подтверждающим фактическое выполнение таких обязательств.

В Министерстве экологии и природных ресурсов пояснили, что изменения призваны повысить прозрачность процедур подтверждения исполнения обязательств и усовершенствовать механизм контроля в сфере обращения с отходами.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 17 июня 2026 года на портале «Открытые НПА».

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