Уровень озера Балхаш может снизиться - Казгидромет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Уровень озера Балхаш может снизиться. К такому выводу пришли ученые РГП «Казгидромет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Озеро Балхаш относится к Балхаш-Алакольскому бассейну и расположено сразу в трех областях страны - Карагандинской, Жамбылской, Алматинской. Площадь водосбора озера занимает 413 тысяч квадратных км. 15% находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

«Много говорилось о том, как будет меняться положение уровня озера Балхаш. Наши ученые несколько лет назад провели такое исследование под руководством видного ученого и гидролога Всеволода Викторовича Голубцова. При помощи водно-балансовой модели, которую они разработали, используя метод последовательных приближений, они выявили, что при возможном увеличении водопотребления КНР, особенно в условиях существования снижения деградации горного оледенения, уровень Балхаша может снизиться с 342,5 до 341 метра и ниже. Это критический уровень, при котором будет происходить необратимый процесс, и со временем уровень будет снижаться, и озеро может распадаться на две части», - сказала в ходе круглого стола на тему «Озеро Балкаш: состояние и перспективы» начальник управления гидрометеорологических исследований РГП «Казгидромет» Наталья Ивкина.

Спикер отметила, что РГП «Казгидромет» выполняет гидрологический и гидрометеорологический мониторинг в соответствии с государственными бюджетными программами.

«Первые наблюдения уровня воды зафиксированы 1911-1912 годах, но это были разрозненные наблюдения, а уже в 30-х годах в городе Балхаше был организован постоянный гидрологический пост, который действует до сегодняшнего времени. Наблюдения проводятся на четырех озерных гидрологических постах. Это пост Каракум, г. Балхаш, железнодорожная станция Сарышаган и Мынарал. Средний уровень считается как среднее значение между этими постами. Надо сказать, что площадь озера большая и существует различия в водном балансе. Кроме того, на поверхность воздействует активный ветровой режим. Поэтому уровень в различных частях озера различен. Существует разница в среднесуточном разрезе, среднегодовом, среднемесячном», - уточнила она.

Наталья Ивкина подчеркнула, что подъем уровня воды на озере Балхаш наблюдался с 1998 по 2005 год. Он был вызван повышенным увлажнением района в этот период, повышением температуры воздуха и деградацией горного оледенения.

«Потом были периоды падения. Также можно выделить период 2010 года, это когда был очень многоводный год и уровень поднялся на 20 см. В настоящее время уровень находится на отметке около 342,5 метра», - отметила она.

Она добавила, что Казгидромет также проводит гидрохимический мониторинг.

«РГП «Казгидромет» проводит наблюдение на 17 створах, 14 расположены на территории Карагандинской области, и три - на территории Алматинской области. При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах определяются до 33 физико-химических показателей качеств», - заявила она.

Спикер заявила, «результаты наблюдений за период 2000-2020 годов показывают, что качество воды озера Балхаш на территории Карагандинской области варьировалось от «умеренного уровня загрязнения» до «высокого уровня загрязнения», а на территории Алматинской области в период с 2004 по 2020 годы оценивалось как «высокого уровня загрязнения», за исключением 2010, 2013 годов («чрезвычайно грязная»)».

Наталья Ивкина заметила, что в Балхаш впадает пять постоянных притоков: Иле, Каратал, Аксу, Лепсы и Аягуз. Иле впадает в Западный Балхаш, остальные притоки - в Восточной Балхаш.

Отметим, круглый стол проходит в онлайн-режиме с участием представителей научного сообщества, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, акиматов Алматинской, Карагандинской и Жамбылской областей, общественных организаций.