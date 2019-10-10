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Уровень освещенности Алматы доведут до 100%
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что в следующем году в городе будет стопроцентный показатель освещенности улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил Бакытжан Сагинтаев, несколько месяцев назад власти начали масштабную работу по улучшению ситуации с освещенностью в городе.
«До конца октября на 208 улицах впервые будет проведено освещение. Здесь установят почти четыре тысячи светоточек. Рассмотрели ход работы. Контроль за качеством и сервисным обслуживанием будет постоянным. До конца следующего года планируем довести уровень освещенности города до ста процентов», - написал аким в своем Instagram. Освещение улиц и дворов — приоритетная задача по обеспечению безопасности и комфортных условий для жизни горожан, отметил он.
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