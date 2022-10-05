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    16:25, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Уровень обеспеченности сел чистой водой вырос до 94 % в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству выделить средства на проекты по обеспеченности сел чистой водой в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    «За три года уровень обеспеченности сел чистой водой вырос с 55 до 94 процентов. В этом году в регионе реализуется 19 таких проектов. Администрация предлагает в следующем году реализовать еще 39 проектов на сумму 14 млрд тенге. В связи с этим поручаю Правительству выделить средства. В целом, чистая вода должна быть во всех населенных пунктах страны. В прошлогоднем Послании я поручил в течение 5 лет обеспечить 100-процентное водоснабжение городов и сел. Правительство должно взять на особый контроль исполнение этого поручения», - сказал Президент во во время встречи с общественностью Павлодарской области.


    Теги:
    Правительство РК Президент Казахстана Павлодарская область Вода для mail.ru Президент
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