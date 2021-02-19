Уровень нарушений в сфере оказания госуслуг снизился в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства РК по делам государственной службы по Туркестанской области в прошлом году проведено 35 проверок соблюдения законодательства о государственных услугах в регионе, по результатам которых выявлено 1 157 нарушений. По сравнению с 2019 годом показатель снизился на 32 процента. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента, председатель совета по этике Айбек Шилманов, передает МИА «Казинформ».

По его словам, наибольшее количество нарушений выявлено в сферах земельных отношений-632 (54,6%), социальной защиты населения – 377 (32,5%), сельского хозяйства – 70 (6%), архитектуры и строительства – 52 (4,4%).

«Департаментом в отношении ряда должностных лиц, допустивших административные правонарушения, составлено 47 административных протоколов, взыскано в доход государства штрафов на сумму 1 807 525 тенге. В свою очередь, среди правонарушений наиболее распространенными являются: нарушение сроков выдачи разрешения, необоснованный отказ в выдаче разрешения, действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания», - сказал руководитель департамента.

В Туркестанской области функционируют 610 государственных органов. В настоящее время в них работают 6 624 государственных служащих. Количество вакантных должностей-388 единиц. В области повысилась стабильность кадров. Стоит отметить, что в целом по Туркестанской области учреждениями-поставщиками услуг за 2020 год оказано 18 027 462 услуг, в том числе в электронном виде 91,1%.

«На основании обращений Департаментом проведено 24 внеплановых проверки, удовлетворено 66,6% обращений, привлечено к дисциплинарной ответственности 8 лиц. Уровень привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности в области по сравнению с прошлым годом снизился на 11%. Кроме того, в 2020 году по сравнению с прошлым годом на 43% снизились дисциплинарные дела по фактам нарушения этических норм», - сказал Айбек Акбергенулы.