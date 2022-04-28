Уровень местного содержания автопрома составляет 33% по Казахстану – Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какого уровня локализации достиг автопром Казахстана сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В среднем по Казахстану уровень местного содержания автопрома составляет 33%, а по некоторым моделям доходит до 50%», - сказал О. Сапарбеков на брифинге Службы центральных коммуникаций.

При этом, по его словам, необходимо различать понятие «местное содержание» и понятие «локализация».

«Существует утвержденная методика расчета доли местного содержания, которая рассчитывается не только за счет компонентной базы, но также из добавленной стоимости, которая осталась в Казахстане, заработной платы рабочих и других услуг, направленных на изготовление автомобиля. Что касается локализации, то она достигается за счет освоенных технологий и других процессов, в том числе сварки, окраски и сборки. Мелкоузловая сборка состоит из 1 тыс. операций. Сегодня мы переходим на новый этап, когда имеются дополнительные обязательства по развитию производства компонентов», - пояснил О. Сапарбеков.

К примеру, как отметил спикер, в автопроме и сельхозмашиностроении аккумуляторы, алюминиевые диски, пластиковые детали, жатки, водяные и масляные насосы, подмоторные рамы, масла, фильтры отечественного производства уже устанавливаются на технику.

«Более того, в марте 2021 года на базе АО «Агромашхолдинг KZ» введен в эксплуатацию локализационный центр в городе Костанай по производству компонентов для автомобилей и сельхозмашиностроителей», - добавил О. Сапарбеков.