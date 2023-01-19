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Уровень износа теплосетей в Атырауской области достиг почти 60 %

19 Января 2023, 04:00
Уровень износа теплосетей в Атырауской области достиг почти 60 %

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Уровень износа тепловых семей в Атырауской области достиг почти 60 %. Увеличивается и изношенность сетей электро- и водоснабжения. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сериккали Канапин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории области всего проложено 567,7 км тепловых сетей. Сегодня уровень их износа составляет 58,7%. Уровень износа 14 352 км электрических сетей достигает 40%, из 4 263 км сетей водоснабжения изношено 29%. Для решения этой проблемы по предложению комитета по регулированию естественных монополий проводится работа в рамках инвестиционных программ», – сообщил Сериккали Канапин.

Основная программа - «Тариф в обмен на инвестиции», цель которой снижение уровня износа сетей электроснабжения, тепловых коммуникаций и водопроводных сетей.

«Для решения проблемы сначала необходимо расширить инвестиционные программы компаний-монополистов. Очевидно, что изношенные сети невозможно поменять в течение одного года. Наша цель сейчас – снизить уровень износа сетей, принадлежащих компаниям-монополистам, до 15%. Эти работы будут осуществляться поэтапно», –говорит руководитель комитета по регулированию естественных монополий по Атырауской области Министерства национальной экономики Республики Казахстан Алибек Толеп.


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