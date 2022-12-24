Уровень газификации Жамбылской области является одним из высоких по стране

24 Декабря 2022, 17:30

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 24 декабря в ходе своего выступления на встрече с населением Жамбылской области глава энергетического ведомства Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что на сегодня уровень газификации Жамбылской области является одним из высоких по стране - 94,45%, или 1 млн 86 тысяч человек, имеют доступ к природному газу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

На 2022 год из республиканского бюджета было предусмотрено 10,3 млрд тенге на реализацию 10 проектов (8 продолжающихся, 2 новых).

В рамках формирования проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы по бюджетной программе 003 для акимата Жамбылской области предусмотрены средства в размере 8,4 млрд тенге на реализацию 10 проектов (6 продолжающихся, 4 новых). В результате реализации проектов в перспективе дополнительно доступ к природному газу получат порядка 130 тысяч человек.

Государственное регулирование оптовой цены товарного газа осуществляет Министерство энергетики, розничной цены – Министерство национальной экономики. Предельные цены оптовой реализации товарного газа, утверждаемые Министерством энергетики, складываются из себестоимости газа и затрат на транспортировку газа.

Как отметил глава энергетического ведомства в настоящее время утверждённые предельные оптовые цены на товарный газ для внутреннего рынка ниже себестоимости поставляемого газа.

Учитывая, что газ в регион поставляется из ресурсов месторождений западных регионов, с учетом ее покупки и транспортировки себестоимость оптовой цены газа для города составляет 34,86 тенге/м3, а утвержденная предельная оптовая цена на газ на сегодня составляет 21,69 тенге/м3.

Разница между себестоимостью и утвержденной оптовой ценой субсидируется Национальным оператором в сфере газа и газоснабжения. Конечная цена на газ утверждается Министерством национальной экономики и на сегодня она составляет 25,28 тенге/м3.