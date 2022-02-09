Уровень газификации населенных пунктов в Жамбылской области составляет 88,6 процента

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы газификации населенных пунктов региона обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, вопросы, касающиеся газораспределения, были обсуждены на совещании в Жамбылском производственном филиале АО «КазТрансГазАймак» с участием акима области Бердибека Сапарбаева.

В ходе совещания было отмечено, что по итогам 2021 года в Жамбылской области уровень газификации населения достиг 88,6 процента. В 2022 году планируется довести этот показатель до 90 процентов.

Директор Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГазАймак» Сакен Исмайлов доложил главе региона о проделанной работе за минувший 2021 год.

В 2021 году потребление газа увеличилось на 30 процентов. В городе Каратау отремонтирована газопроводная линия. Заработная плата работников выросла на 30 процентов, административного персонала - на 20 процентов. Социальная помощь была оказана 74 сотрудникам. Так, три специалиста, чьи дома были разрушены ураганом, благодаря поддержке предприятия, смогли их отремонтировать. Кроме того, сотрудники предприятия отдыхают в таких курортных зонах, как Бурабай и Капшагай.

Глава региона отметил, что в 2021 году на предприятии была проделана неплохая работа, особенно в Кордайском районе.

Тем не менее, перед газовиками поставлены большие задачи по обеспечению населения природным газом.

«Без голубого топлива живут жители города Жанатаса, а также целого Мойынкумского района. Необходимо решить эти вопросы в кратчайшие сроки. Всё еще, к сожалению, есть случаи, когда в селе есть газ, но его не провели к социальным объектам. Такого быть не должно. Необходимо совместно работать с местными исполнительными органами для решения этой проблемы», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.

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