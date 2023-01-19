Уровень двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Казахстана высокий – глава МИД КР

19 Января 2023, 21:36

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев в ходе пресс-конференции по итогам работы ведомства, рассказал о результатах кыргызско-казахстанского сотрудничества, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Между Кыргызстаном и Казахстаном нет никаких политических противоречий. Союзнические двусторонние отношения с Казахстаном будут развиваться и далее. В мае 2022 года во время официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в КР обсуждены все имеющиеся вопросы двустороннего характера, основное внимание уделено развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Обсуждалась возможность увеличения объема торговли между двумя странами. Кроме этого, на кыргызско-казахстанской границе создаются индустриальные торгово-логистические центры, по которым определены земельные участки и утверждено финансирование. В этом году казахстанские компании начнут строить. Это даст возможность фермерам осуществлять торговлю цивилизованным образом», - отметил министр внешнеполитического ведомства.

Глава МИД КР также остановился на итогах культурно-гуманитарного сотрудничества.

«В октябре 2022 года в Казахстане прошли дни культуры Кыргызской Республики, в рамках которых состоялись Дни кыргызского кино. В церемонии официального открытия мероприятия приняли участие главы двух государств Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев, а также председатель Европейского совета Шарль Мишель. По сотрудничеству в сфере образования в прошлом году Республика Казахстан увеличила количество ежегодных образовательных грантов с 10 до 50 мест», - добавил спикер.

Министр Жээнбек Кулубаев высоко оценил уровень двусторонних отношений Кыргызстана и Казахстана, отметив наличие больших перспектив и понимания как у высшего руководства, так и населения. По его мнению, министерствам и ведомствам двух государств нужно активизировать работу по развитию двустороннего сотрудничества.