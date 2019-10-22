Уровень доверия народа к Токаеву - 74,9%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Институтом Евразийской интеграции проведен опрос населения с целью выявления общественного восприятия и отношения населения к деятельности Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр социологических исследований Института Евразийской интеграции.

Опрос проведен в 14 областных центрах и сельских населенных пунктах, трех городах республиканского значения – Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Выборка репрезентативна, по выделенным параметрам приближена к соответствующим пропорциям социально-демографического состава населения старше 18 лет.

По результатам опроса отмечается высокий уровень прямой поддержки Президента страны. 70,3% населения поддерживают К. К. Токаева в качестве Главы государства.

В обществе наблюдается достаточно высокий уровень доверия к Президенту РК – 74,9%.

Большинство респондентов довольны в целом деятельностью Главы государства К. К. Токаева.

Более 70% опрошенных респондентов считают, что президентские инициативы способны помочь росту благополучия населения и развитию страны.

Наиболее важными мерами К. К. Токаева, по мнению респондентов, стали: «Заявление Президента о том, что земля иностранным гражданам не будет продаваться»; «Ужесточение наказания за тяжкие преступления против личности, особенно против детей»; «Предоставление арендного жилья многодетным и малообеспеченным семьям»; «Кредитная амнистия»; «Активизация сотрудничества Казахстана со стратегическими партнерами и международными организациями».

В рейтинге личных ожиданий от Президента и Правительства в плане социальной поддержки населения Казахстана и дальнейшего развития страны респондентами были отмечены такие вопросы, как повышение заработной платы, пенсий, и в целом благосостояния населения, борьба с бедностью, обеспечение доступности жилья для широких слоев населения. Также в числе значимых ожиданий – борьба с коррупцией и преступностью, работа над качеством медицинских услуг и образования.