-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:16
-
-
-
-
вчера 21:29
-
-
-
Уровень доверия народа к Токаеву - 74,9%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Институтом Евразийской интеграции проведен опрос населения с целью выявления общественного восприятия и отношения населения к деятельности Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр социологических исследований Института Евразийской интеграции.
Опрос проведен в 14 областных центрах и сельских населенных пунктах, трех городах республиканского значения – Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Выборка репрезентативна, по выделенным параметрам приближена к соответствующим пропорциям социально-демографического состава населения старше 18 лет.
По результатам опроса отмечается высокий уровень прямой поддержки Президента страны. 70,3% населения поддерживают К. К. Токаева в качестве Главы государства.
В обществе наблюдается достаточно высокий уровень доверия к Президенту РК – 74,9%.
Большинство респондентов довольны в целом деятельностью Главы государства К. К. Токаева.
Более 70% опрошенных респондентов считают, что президентские инициативы способны помочь росту благополучия населения и развитию страны.
Наиболее важными мерами К. К. Токаева, по мнению респондентов, стали: «Заявление Президента о том, что земля иностранным гражданам не будет продаваться»; «Ужесточение наказания за тяжкие преступления против личности, особенно против детей»; «Предоставление арендного жилья многодетным и малообеспеченным семьям»; «Кредитная амнистия»; «Активизация сотрудничества Казахстана со стратегическими партнерами и международными организациями».
В рейтинге личных ожиданий от Президента и Правительства в плане социальной поддержки населения Казахстана и дальнейшего развития страны респондентами были отмечены такие вопросы, как повышение заработной платы, пенсий, и в целом благосостояния населения, борьба с бедностью, обеспечение доступности жилья для широких слоев населения. Также в числе значимых ожиданий – борьба с коррупцией и преступностью, работа над качеством медицинских услуг и образования.
- Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдижамила Нурпеисова с юбилеем
- Почему нужно согласовывать кандидатуры членов СБ с Елбасы, объяснили в Минюсте
- Президент принял председателя РОО «Организация ветеранов»
- Пресс-секретарь Президента РК прокомментировал указ Главы государства
- Глава государства поручил принять меры в связи с подорожанием хлеба и угля
- Касым-Жомарт Токаев принял Жакипа Асанова
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана