Казахстан впервые в постсоветском пространстве получит международное признание системы контроля лекарств
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в ходе заседания Правительства сообщила, что Казахстан готовится подтвердить третий уровень зрелости национальной регуляторной системы лекарственных средств по глобальному инструменту бенчмаркинга ВОЗ, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам министра, по итогам оценки, проведенной экспертами Всемирной организации здравоохранения в текущем году, Казахстан получил высокие результаты по восьми ключевым индикаторам.
— В первом полугодии 2026 года планируется подтверждение признания третьего уровня зрелости. Это позволит Казахстану впервые в постсоветском пространстве получить статус страны со строгой регуляторной системой, признанной ВОЗ, — отметила Акмарал Альназарова.
В министерстве пояснили, что такой уровень означает международное признание надежности контроля качества лекарственных средств, позволяя:
- усиливать безопасность и качество лекарств на внутреннем рынке;
- расширять экспортный потенциал отечественной фармпродукции;
- упрощать выход препаратов, произведенных в Казахстане, на зарубежные рынки;
- привлекать крупные фармкомпании и инвестиции в локализацию производства.
Альназарова также напомнила, что по поручению Главы государства продолжается создание лабораторного комплекса при Национальном центре экспертизы лекарственных средств. Новый объект позволит расширить спектр испытаний и повысить качество контроля лекарственных препаратов и медизделий.
Ранее сообщалось, что в стране ведется системная работа по поддержке отечественных фармпроизводителей и внедрению новых механизмов ценообразования.
О том, какие лекарства производят в Казахстане читайте здесь.