    11:57, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан впервые в постсоветском пространстве получит международное признание системы контроля лекарств

    Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в ходе заседания Правительства сообщила, что Казахстан готовится подтвердить третий уровень зрелости национальной регуляторной системы лекарственных средств по глобальному инструменту бенчмаркинга ВОЗ, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Почему дорожают лекарства
    Фото: freepik.com

    По словам министра, по итогам оценки, проведенной экспертами Всемирной организации здравоохранения в текущем году, Казахстан получил высокие результаты по восьми ключевым индикаторам.

    — В первом полугодии 2026 года планируется подтверждение признания третьего уровня зрелости. Это позволит Казахстану впервые в постсоветском пространстве получить статус страны со строгой регуляторной системой, признанной ВОЗ, — отметила Акмарал Альназарова.

    В министерстве пояснили, что такой уровень означает международное признание надежности контроля качества лекарственных средств, позволяя:

    • усиливать безопасность и качество лекарств на внутреннем рынке;
    • расширять экспортный потенциал отечественной фармпродукции;
    • упрощать выход препаратов, произведенных в Казахстане, на зарубежные рынки;
    • привлекать крупные фармкомпании и инвестиции в локализацию производства.

    Альназарова также напомнила, что по поручению Главы государства продолжается создание лабораторного комплекса при Национальном центре экспертизы лекарственных средств. Новый объект позволит расширить спектр испытаний и повысить качество контроля лекарственных препаратов и медизделий.

    Ранее сообщалось, что в стране ведется системная работа по поддержке отечественных фармпроизводителей и внедрению новых механизмов ценообразования.

    О том, какие лекарства производят в Казахстане читайте здесь.

    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
