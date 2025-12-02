Казахстан впервые в постсоветском пространстве получит международное признание системы контроля лекарств

По словам министра, по итогам оценки, проведенной экспертами Всемирной организации здравоохранения в текущем году, Казахстан получил высокие результаты по восьми ключевым индикаторам.

— В первом полугодии 2026 года планируется подтверждение признания третьего уровня зрелости. Это позволит Казахстану впервые в постсоветском пространстве получить статус страны со строгой регуляторной системой, признанной ВОЗ, — отметила Акмарал Альназарова.

В министерстве пояснили, что такой уровень означает международное признание надежности контроля качества лекарственных средств, позволяя:

усиливать безопасность и качество лекарств на внутреннем рынке;

расширять экспортный потенциал отечественной фармпродукции;

упрощать выход препаратов, произведенных в Казахстане, на зарубежные рынки;

привлекать крупные фармкомпании и инвестиции в локализацию производства.

Альназарова также напомнила, что по поручению Главы государства продолжается создание лабораторного комплекса при Национальном центре экспертизы лекарственных средств. Новый объект позволит расширить спектр испытаний и повысить качество контроля лекарственных препаратов и медизделий.

Ранее сообщалось, что в стране ведется системная работа по поддержке отечественных фармпроизводителей и внедрению новых механизмов ценообразования.

О том, какие лекарства производят в Казахстане читайте здесь.